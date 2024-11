Sconto del 25% sui giocattoli e LEGO già scontati su Amazon al Black Friday

Pubblicità

Se spendete almeno 60 € in giocattoli, anche se sono già in sconto, Amazon vi taglia il prezzo di un ulteriore 25%. La promozione è stata lanciata in questi giorni di Black Friday e dura appunto fino al 2 Dicembre, rappresentando quindi un’occasione imperdibile per chi vuole anticiparsi già oggi i regali di Natale.

Come funziona

Funziona così:

Aggiungete al carrello i giocattoli presenti in questa pagina che intendete acquistare utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o selezionando Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche; Abbiate cura di raggiungere o superare i 60 € di spesa totale con questi prodotti; Quando avete finito di fare acquisti, selezionate Vai al carrello; Se idonea, lo sconto del 25% verrà applicato automaticamente al momento del pagamento.

Cos’altro è importante sapere

I termini della promozione sono sovrapponibili a quelli delle altre offerte generalmente lanciate da Amazon. Ovvero:

Resta valida fino al 2 Dicembre salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili;

salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili; si applica esclusivamente ai prodotti venduti e spediti da Amazon ;

; sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace, quindi occhio a queste informazioni quando pescate tra i giocattoli presenti nella pagina;

i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace, quindi occhio a queste informazioni quando pescate tra i giocattoli presenti nella pagina; le spese di spedizione e i costi accessori (confezione regalo compresa) non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto;

(confezione regalo compresa) non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto; i prodotti devono essere acquistati con un unico ordine e spediti con un’unica modalità di spedizione verso un solo indirizzo.

Come trovare i giocattoli giusti

Trovate elencati oltre 500 articoli che potete più facilmente smistare sfruttando i pulsanti sopra e a lato dell’interfaccia, ad esempio filtrandoli per stelle nelle recensioni, per marchi e per categoria, oltre che ordinandoli mettendo in cima quelli in evidenza o per recensioni medie dei clienti.

Trovate diversi interessanti giochi educativi che possono stimolare la curiosità e l’apprendimento dei bambini.

Un’ottima scelta per i più piccoli sono i giochi interattivi perché permettono ai bambini di esplorare nuove conoscenze in modo coinvolgente. Per esempio, alcuni di questi offrono attività che spaziano tra lettura, matematica, logica e musica, ottimi quindi per sviluppare competenze cognitive e motorie attraverso esercizi stimolanti, che catturano l’attenzione del bambino con suoni, luci e interazioni.

Per i bambini più grandi, i giochi da tavolo e le carte possono essere una buona scelta. Alcuni dei giochi aderenti all’iniziativa sono progettati per insegnare concetti come la geografia, le lingue o la logica, utilizzando semplici regole che rendono l’apprendimento divertente e dinamico. L’uso di carte o mazzi tematici permette di affrontare argomenti come la storia delle bandiere o di apprendere nuovi vocaboli, trasformando ogni partita in un’occasione di crescita.

Per quelli che amano esplorare e costruire, ci sono anche set di costruzioni che stimolano la creatività e l’immaginazione e offrono ore di divertimento. Non solo aiutano a sviluppare la motricità fine e la coordinazione occhio-mano, ma anche a stimolare il pensiero logico e la pianificazione.

Se preferite giocattoli più morbidi, ne trovate in sconto alcuni che combinano il gioco con l’ascolto di storie o filastrocche. Sono peluche interattivi pensati per accompagnare i bambini nelle prime fasi del loro sviluppo, insegnando loro a riconoscere suoni e parole in modo naturale e divertente.

La promozione

Quelli appena citati sono soltanto alcuni esempi delle offerte di giocattoli in corso al Black Friday di Amazon.

Verificate su questa pagina se avete in sconto anche questi prodotti Lego!

