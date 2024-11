Per il Black Friday il super robot da cucina smart Cecotec è scontato a 399 €

Pubblicità Per il Black Friday 2024 sono davvero tantissimi gli oggetti in sconto su Amazon. Ci sono anche i robot da cucina multifunzione, come quello di Cecotec, che al momento si acquista con ben 200 euro di sconto, passando da 599 a 399€. Clicca qui per acquistarlo. Se state cercando un alleato versatile e tecnologico in cucina, magari per essere pronti a preparare pranzi e cene per le feste in arrivo, allora questo robot multifunzione potrebbe fare al caso vostro, Il Black Friday è l’occasione perfetta grazie allo sconto esclusivo di 200 euro su Amazon. Con ben 37 funzioni integrate, potrete utilizzare questo robot per cucinare praticamente qualsiasi cosa. Il robot è in grado di aiutare anche a tritare, frullare, cuocere a vapore, impastare, grigliare, cucinare a bassa temperatura, soffriggere e persino preparare yogurt o ricette a bagnomaria. Tra i suoi punti di forza spicca un display touch intuitivo con ricettario integrato, che guida l’utente passo dopo passo per creare piatti praticamente perfetti. Ovviamente, si tratta di una periferica connessa e grazie all’app Mambo si avrà accesso a ricette illimitate e modalità preimpostate per rendere ogni operazione semplice e veloce. Inoltre, il sistema manuale DIY offre libertà di personalizzazione per i più creativi. Questo robot propone una bilancia ad alta precisione integrata, che permette di pesare direttamente nella caraffa in acciaio inox, ottimale sia per la preparazione che per la pulizia, essendo lavabile in lavastoviglie. Con questa promozione, porterete a casa un elettrodomestico di alta qualità che rivoluzionerà il modo di cucinare. Lo sconto di 200 euro è particolarmente importante, ma ricordate che l’offerta è valida solo per il Black Friday. Per acquistarlo non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo.

