Jaguar Land Rover ha annunciato una partnership con Nvidia

Jaguar Land Rover ha siglato una partnership pluriennale con Nvidia con l’obiettivo di sviluppare e fornire congiuntamente ai clienti, sistemi di guida automatizzata di nuova generazione, oltre a servizi ed esperienze abilitati dall’intelligenza artificiale.

A partire dal 2025, tutti i nuovi veicoli Jaguar e Land Rover saranno prodotti sfruttando la piattaforma softwar Nvidia Drive con funzionalità di sicurezza attiva, sistemi di guida e parcheggio automatizzati e sistemi di assistenza alla guida. All’interno del veicolo, il sistema fornirà funzionalità di intelligenza artificiale, incluso il monitoraggio del conducente e dei passeggeri, nonché la visualizzazione avanzata dell’ambiente in cui opera il veicolo.

La soluzione full-stack è basata su Nvidia Drive Hyperion, che include computer AV centralizzati DRIVE Orin; software DRIVE AV e DRIVE IX; sistemi di sicurezza, protezione e rete; in più, sensori surround. DRIVE Orin è indicato come il “cervello” AI dell’auto e gestisce il sistema operativo Jaguar Land Rover, mentre DRIVE Hyperion è “il sistema nervoso centrale”.

Jaguar Land Rover sfrutterà anche le soluzioni di data center sviluppate internamente con NVIDIA DGX per l’addestramento di modelli di IA e il software DRIVE Sim basato su NVIDIA Omniverse per simulazioni fisicamente accurate in tempo reale. Le funzionalità software-defined di Jaguar Land Rover e la sua architettura di verifica e convalida end-to-end promettono la fornitura di servizi innovativi di guida assistita e automatizzata per tutta la vita del veicolo tramite aggiornamenti software over-the-air.

La gamma Jaguar Land Rover comprende veicoli completamente elettrici, ibridi plug-in e mild-hybrid, nonché i più recenti motori diesel e benzina. Nell’anno fiscale 2020/21 l’azienda ha venduto 439.588 veicoli in 127 Paesi. Jaguar è stato il primo marchio offrire un SUV ad alte prestazioni completamente elettrico, la Jaguar I-PACE.

