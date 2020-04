Gli abbonati Spotify sono 130 milioni, più difficile il recupero per Apple Music

Ormai da diversi mesi a questa parte la musica in streaming domina l’intero settore, in termini di fatturato e non solo: una ulteriore conferma in questo senso arriva dalla trimestrale e dal nuovo record di abbonati Spotify che toccano quota 130 milioni alla fine dei primi tre mesi di quest’anno.

Si tratta di una crescita notevole, tenendo conto che gli utenti paganti erano 113 milioni a fine ottobre dello scorso anno, e poi ancora un aumento di 6 milioni di utenti rispetto al trimestre precedente. Il totale di 130 milioni di abbonati Spotify è inteso per gli utenti iscritti al servizio Premium a pagamento, con funzioni aggiuntive e senza pubblicità.

Il noto servizio di musica in streaming precisa che a questi si aggiungono altri 163 milioni di utenti che ascoltano musica tramite il piano base gratuito, con funzioni più limitate e sostenuto dagli annunci pubblicitari. Cos se già alla fine dello scorso anno Spotify aveva praticamente raddoppiato Apple Music, ora le distanze si allungano e sembra più difficile per Cupertino un recupero in tempi brevi.

Occorre però anche notare che l’ultimo dato ufficiale diramato dalla multinazionale di Cupertino risale ormai a quasi un anno fa, quando gli utenti Apple Music paganti erano 60 milioni. È possibile che Apple offra un aggiornamento in questo senso con la presentazione dei risultati del secondo trimestre 2020, che per Cupertino corrisponde ai primi tre mesi di quest’anno.

Nel frattempo in emergenza Coronavirus Spotify annuncia che risultati e prestazioni sono in linea con le attese e gli obiettivi prefissati. Ma anche se servizi e piattaforme online non sembrano al momento accusare il colpo da Covid-19 anzi, molti registrano aumenti consistenti, Spotify avverte, riportato da TechCrunch, che anche per il trimestre in corso le previsioni rimangono invariate, ma che si potrebbero verificare flessioni sui versanti della pubblicità e nei tassi di cambio.

