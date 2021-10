Gli Apple Watch del 2022 con cassa di tre diverse dimensioni?

Gli Apple Watch che saranno presentati il prossimo anno, in altre parole la Series 8, potrebbero essere disponibili in tre varianti di diverse dimensioni. A riferirlo è l’analista Ross Young specializzato in display, che su Twitter ha scritto che non sarebbe sorpreso di vedere gli Apple Watch del prossimo anno in varianti di tre diverse dimensioni.

Young non ha indicato dettagli su quali saranno queste presunte dimensioni ma probabilmente fa riferimento alle due attuali più una terza con display ancora più grande.

Gli Apple Watch Series 7 sono disponibili con cassa da 41 mm e 45 mm; i precedenti modelli con cassa da 38mm, 40mm, 42mm, e 44mm. È la prima volta che circola una indiscrezione che fa riferimento a un ulteriore incremento delle dimensioni del display.

Would you like to see a bigger display on Series 8 of the Apple Watch in 2022? — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Dimensioni del display a parte, l’analista Ming-Chi Kuo ha previsto l’inclusione di nuove funzionalità per il monitoraggio della salute, come ad esempio la possibilità di monitorare la temperatura corporea. Altre indiscrezioni circolate nei mesi passati hanno fatto riferimento a una variante con rivestimento “rugged“, ancora più robusto, pensata per atleti che praticano sport estremi e per chi in genere ha la necessità di usare il dispositivo in condizioni estreme. Secondo altre indiscrezioni ancora Apple è al lavoro su sensori quali quelli per il monitoraggio della glicemia.

