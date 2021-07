Apple punta alla fotonica su Apple Watch per monitorare la glicemia

Finora in Apple Watch sono stati impiegati LED con luci e calibrazioni speciali per il monitoraggio delle pulsazioni del cuore, ma già da tempo Apple collabora con la startup britannica Rockley Photonics per sviluppare un dispositivo integrato basato sulla tecnologia fotonica, già brevettato che, impiegato in Apple Watch, permetterà rilevamento e monitoraggio della glicemia in modo non invasivo.

Il brevetto Apple in questione è molto tecnico, alla portata di ingegneri ed esperti di fotonica, e non indica nessun dispositivo di Cupertino all’interno del quale questa tecnologia potrebbe essere impiegata. Nel documento il dispositivo fotonico integrato è composto da un sottosistema di stabilizzazione della frequenza e da un selettore che combina più percorsi di luce in ingresso per emettere un percorso di luce selezionato. Negli schemi sono descritti anche altri elementi del sistema tra cui risonatori ad anello, rilevatori multipli e componenti di calibrazione.

Il collegamento tra la tecnologia fotonica, Apple e la startup Rockley Photonics è emerso chiaramente con il deposito per la quotazione in borsa della società del Regno Unito, ma Apple collabora e acquista prodotti dalla startup fin dal 2017, tanto che Cupertino è già indicato come il principale cliente con finanziamenti di 70 milioni di dollari per ricerca e sviluppo. Rockley Photonics dichiara che la tecnologia fotonica, e i suoi sensori fotonici al silicio per monitorare il sangue dell’utente tramite luce a infrarossi, risulta significativamente più accurata rispetto ai sensori LED comunemente impiegati in smartwatch e indossabili.

Da anni circolano anticipazioni sui piani di Apple di introdurre una tecnologia per il monitoraggio di glucosio e glicemia in modo non invasivo. La collaborazione pluriennale tra Cupertino e Rockley Photonics, emersa solo di recente, e la registrazione del brevetto segnalato da Patently Apple per l’impiego della tecnologia fotonica per rilevazioni biometriche, puntano tutti nella stessa direzione, ovvero l’impiego su Apple Watch per il monitoraggio della glicemia.

Sembra ormai solo questione di tempo: secondo Mark Gurman di Bloomberg ci vorranno ancora alcuni anni per vedere questa funzione in Apple Watch, invece secondo una dichiarazione di Rockley Photonics la sua tecnologia verrà impiegata nei prodotti consumer entro il 2022, quindi Apple Watch Serie 8 rimane un candidato ideale.

Tutto quello che sappiamo finora sul prossimo Apple Watch 7 è in questo approfondimento. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple Watch sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito web.