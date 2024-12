Gli aggiornamenti di iOS 18 stanno ritardando il lavoro su iOS 19

Pubblicità

Apple è ancora concentrata sullo sviluppo di iOS 18, impegnata a completare funzionalità annunciate ma non ancora arrivate e a risolvere bug per l’attuale sistema operativo; la maggior parte degli sviluppatori è ancora concentrata sul sistema odierno, e il lavoro sul futuro iOS 19 non è ancora a pieno regime.

È quanto riferisce il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg affermando che qualcosa si è “inceppato” nel consueto meccanismo che vede Apple presentare tipicamene in anteprima le major release dei vari sistemi operativi a giugno in occasione dell’annuale conferenza sviluppatori (WWDC), poi le versioni definitive a fine settembre, e nei mesi successivi lavorar per completare funzionalità e sistemare bug minori.

In un post su X (Twitter) Gurman riferisce di voci secondo le quali gli ingegneri che tipicamente avrebbero dovuto iniziare la transizione verso la futura major release di iOS sono ancora occupati a implementare funzioni per iOS 18 e lo saranno almeno fino a iOS 18.4 (nel momento in cui scriviamo l’attuale versione di iOS è la 18.2).

I continue to hear that the gradual rollout of features across iOS 18 to iOS 18.4 is leading to delays of some features scheduled for iOS 19. That will lead to a long term rollout of features next cycle as well. Engineers are stuck working on iOS 18 projects when they’d usually… — Mark Gurman (@markgurman) December 12, 2024

Le funzionalità che deve ancora implementare Apple starebbero creando un effetto a cascata sullo sviluppo di iOS 19. Gurman ha in precedenza riferito che tra le novità che dovremmo vedere in iOS 19 è previsto un corposo aggiornamento di Siri, con l’assistente vocale che sarà basato su un LLM (modello di machine learning in grado di comprendere e generare testo in linguaggio umano, analizzando enormi set di dati) per offrire interazioni con l’utente analoghe a quelle possibili con ChatGPT e affini.

iOS 19 con la versione aggiornata di Siri dovrebbe essere presentato alla WWDC di giugno ma è probabile che le novità legate a Siri slitteranno, e non saranno disponibili con il rilascio di iOS 19 a settembre/ottobre del prossimo anno ma dopo qualche aggiornamento di iOS 19.

In concomitanza al rilascio di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, Apple ha annunciato nuove funzioni di Apple Intelligence; le funzionalità AI ora supportano anche la versione locale di inglese in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica.

Apple ha fatto sapere che alcune lingue aggiuntive, tra cui cinese, coreano, francese, giapponese, inglese (India), inglese (Singapore), italiano, portoghese, spagnolo, tedesco e vietnamita, saranno disponibili nei prossimi mesi, con un set iniziale in arrivo nell’ambito di un aggiornamento software in aprile.