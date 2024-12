Sconto caricabatterie Baseus, 4 porte, 65W a 15 € cavo incluso

Sconto caricabatterie Baseus, 4 porte potenza fino a 65W prezzo di appena 15 €

Pubblicità Con la totalità dei dispositivi Apple che si ricaricano via USB-C, avere uno con potenza sufficiente che sia di buona qualità e che, magari, costi anche poco è lo scenario perfetto. Tra quelli che vi consigliamo c’è il Baseus 65W GaN 6 che oggi pagate, cavo incluso, solo 15 € €. Questo accessorio è capace di gestire tutti i vostri dispositivi ricaricando praticamente a piena potenza anche un MacBook Air e di funzionare in alternativa per caricare ad alta velocità lo stesso MacBook Air e un altro dispositivo Apple, come un iPhone. Una delle due porte USB-C quando collegata singolarmente porta 65W ciascuna, quando se collegano due portano 45W e 20W. Ricordiamo che un iPad di ultima generazione si carica a poco più di 30W, un iPhone (a seconda dei modelli) da 20 a 28W, un MacBook Air a 70W. A disposizione c’è anche due porte USB-A se avete qualche dispositivo con ricarica più lenta. Una arriva fino a 30W la seconda a 5W. La configurazione ideale di questo caricabatterie in realtà è l’utilizzo a due porte: in questo caso riuscirete ad avere da una porta 45W, ancora buoni per un portatile o addirittura molto abbondanti per un iPad Pro, e dalla seconda 20W che è la potenza giusta per un iPhone o un Magsafe. Il caricabatterie di costerebbe 50 euro ma ora per una serie di sconti e codici da cliccare in pagina, lo pagate soltanto 21,49 euro Un prezzo irrisorio se considerate che il caricabatterie apple da 20W costa 25 euro. Ma se applicate il coupon il caricabatterie Baseus scede a poco più di 15€. Nella confezione c’è anche un cavo USB-C

