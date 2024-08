Strumenti Bosch per professionisti, fai-da-te e giardino in super sconto su Amazon

Pubblicità

Su Amazon sono in sconto gli attrezzi Bosch per il fai di te di hobbisti e piccoli professionisti che lavorano da soli in casa e fuori per costruire, riparare, gestire casa e giadino con attrezzi di qualità e prezzo conveniente.

Nella gamma di Bosch trovate quindi i piccoli avvitatori come trapani a percussione, forbici tagliasiepi come cesoie elettriche e così via. Gli attrezzi sono con la classica alimentazione a filo oppure con i sistemi unificati di ricarica da 12 Volt o da 18 Volt di Bosch che vi permetteranno di scambiare le batterie tra un dispositivo e l’altro e di utilizzare sempre lo stesso caricabatterie ad una o due postazioni.

Di seguito l’elenco dei prodotti su Amazon che abbiamo selezionato tra quelli in sconto fino al 5 Settembre:

A 15,99 € invece di 42,70 € | sconto 63% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 25,99 € invece di 68,93 € | sconto 62% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 19,99 € invece di 47,58 € | sconto 58% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 100,76 € | sconto 11% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 74,90 € | sconto 33% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 51,99 € | sconto 23% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 114,99 € invece di 219,00 € | sconto 47% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 119,90 € | sconto 25% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 109,99 € invece di 154,99 € | sconto 29% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 159,99 € invece di 219,99 € | sconto 27% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 69,99 € invece di 74,99 € | sconto 7% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 104,25 € invece di 134,90 € | sconto 23% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 149,99 € invece di 199,99 € | sconto 25% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 139,99 € invece di 179,99 € | sconto 22% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 163,58 € invece di 204,90 € | sconto 20% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 229,99 € invece di 309,90 € | sconto 26% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 199,99 € invece di 259,99 € | sconto 23% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 149,99 € invece di 189,99 € | sconto 21% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 59,99 € invece di 75,99 € | sconto 21% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 109,99 € invece di 154,90 € | sconto 29% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 339,99 € invece di 479,90 € | sconto 29% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 124,99 € invece di 164,90 € | sconto 24% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 229,99 € invece di 289,90 € | sconto 21% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 149,99 € invece di 204,90 € | sconto 27% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 102,99 € | sconto 22% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 103,99 € invece di 134,99 € | sconto 23% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 229,99 € invece di 364,99 € | sconto 37% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 104,99 € | sconto 24% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 69,99 € invece di 99,99 € | sconto 30% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 127,99 € invece di 189,99 € | sconto 33% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 19,99 € invece di 56,12 € | sconto 64% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 44,99 € invece di 61,99 € | sconto 27% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 24,99 € invece di 49,99 € | sconto 50% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 46,89 € invece di 59,99 € | sconto 22% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 46,99 € invece di 64,99 € | sconto 28% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 114,99 € invece di 149,99 € | sconto 23% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 129,99 € | sconto 23% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 60,99 € | sconto 34% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 144,99 € invece di 189,90 € | sconto 24% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 114,99 € invece di 159,90 € | sconto 28% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 54,99 € | sconto 27% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 199,99 € invece di 413,58 € | sconto 52% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 187,99 € invece di 401,38 € | sconto 53% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 160,99 € invece di 327,17 € | sconto 51% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 329,99 € invece di 730,78 € | sconto 55% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 64,99 € invece di 140,30 € | sconto 54% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 143,99 € invece di 291,58 € | sconto 51% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 219,99 € invece di 340,88 € | sconto 35% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 264,35 € invece di 567,30 € | sconto 53% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 189,99 € invece di 311,10 € | sconto 39% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 146,03 € | sconto 38% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 303,73 € invece di 498,98 € | sconto 39% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 131,74 € invece di 193,98 € | sconto 32% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 219,98 € invece di 352,58 € | sconto 38% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 54,99 € | sconto 27% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 269,99 € invece di 288,72 € | sconto 6% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 549,99 € invece di 1157,78 € | sconto 52% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 271,08 € invece di 544,32 € | sconto 50% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 145,18 € | sconto 45% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 123,25 € invece di 291,58 € | sconto 58% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 122,00 € | sconto 67% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 119,99 € invece di 146,90 € | sconto 18% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 389,99 € invece di 809,21 € | sconto 52% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 139,99 € invece di 286,70 € | sconto 51% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 118,40 € | sconto 58% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 58,65 € invece di 148,64 € | sconto 61% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 849,99 € invece di 1877,58 € | sconto 55% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

A 129,99 € invece di 189,99 € | sconto 32% – fino a 5 set 24

Sto caricando altre schede...

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).