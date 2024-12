WhatsApp, in arrivo migliorie alle chiamate audio e video

Pubblicità

Meta ha annunciato una serie di miglioramenti in arrivo per le chiamate audio e video con WhatsApp, novità che sarann attive a partire dalle imminenti feste natalizie.

Gli sviluppatori riferiscono di migliorie nella qualità audio ma anche di nuove funzionalità.

Meta riferisce che le chiamate su WhatsApp sono sempre più utilizzate in tutto il mondo. A oggi, le chiamate effettuate ogni giorno con l’app in questione sono oltre 2 miliardi. In vista delle festività, arriveranno nuove funzioni di chiamata su desktop e mobile che dovrebbero rendere ancora più semplice la connessione con i propri cari.

Selezione dei partecipanti alla chiamata: quando si avvia una chiamata da una chat di gruppo, è possibile scegliere le persone specifiche da chiamare senza disturbare gli altri. Meta spiega che questa funzione è utile per organizzare feste o regali a sorpresa.

Nuovi effetti per le videochiamate: si possono trasformare le videochiamate in conversazioni ancora più divertenti scegliendo tra dieci effetti con cui, ad esempio, aggiungere orecchie da cagnolino, andare sott’acqua o porgere un microfono per il karaoke.

Chiamate migliorate su desktop: cliccando sulla scheda Chiamate dell’app WhatsApp Desktop, è possibile trovare facilmente tutto quello che serve per avviare una chiamata, creare un link alla chiamata o comporre direttamente un numero.

Videochiamate di qualità superiore: che siano da computer o da mobile, Meta affemra che le chiamate saranno più affidabili, con una risoluzione video superiore e immagini più nitide nelle chiamate sia individuali che di gruppo.

A novembre WhatsApp ha attivato le trascrizioni dei messaggi vocali: i messaggi vocali possono essere trascritti in testo per consentire di seguire le conversazioni, anche quando non possiamo fermarci e ascoltare.