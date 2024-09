Narwal Freo Z Ultra con doppia AI fa molto di più tutto da solo

Pubblicità

Diverse tecnologie oggi comuni nei robot per le pulizie hanno fatto il loro debutto in modelli aspirapolvere e lavapavimenti Narwal: il marchio conta milioni di utenti in USA e Corea dove è secondo marchio, terzo in Cina e in crescita in Europa: ora a Berlino debutta Narwal Freo Z Ultra, svelato come il primo con doppio chip AI.

Le specifiche hardware sono impressionanti, ma lo sono ancora di più le funzioni AI e le tecnologie sviluppate per ridurre sempre più numero e frequenza degli interventi richiesti all’utente. Per gli smanettoni basti sapere che il chip principale è quad core a 1,8GHz e si occupa di analizzare quantità e tipo di sporco, secco o bagnato, per intervenire con aspirazione per il secco, con il panno bagnato per l’umido, regolando anche la temperatura, più alta per rimuovere le macchie oleose.

Il chip AI è quad core a 1,2 GHz è in grado di effettuare 4 trilioni di computazioni NPU al secondo, potenza di calcolo secondo il costruttore equivalente a Xbox, ma non precisa quale modello. Anche grazie alla presenza di due videocamere RGB e sensore LiDAR il robot è in grado di muoversi liberamente in tutta la casa, con rilevamento avanzato di ostacoli e oggetti: ne riconosce oltre 120 in tempo reale.

Questo significa che la mappatura di ogni stanza viene effettuata rapidamente e che non occorre prestare attenzione agli oggetti sul pavimento e nemmeno agli animali domestici. La navigazione tiene conto delle persone non intralciandole e anche degli animali: riconosce i luoghi dove l’amico a quattro zampe dorme o gioca abitualmente. Se si trova lì prima pulisce tutto il resto e torna sul luogo solo quando l’animale è andato altrove per procedere con una pulizia approfondita.

Per non infastidire gli umani invece vanta una rumorosità contenuta dichiarata tra 55 – 58 dB, per il costruttore la metà della media di settore, pur offrendo una potenza di aspirazione record di ben 12.000 Pa, in grado di catturare il 99% delle particelle.

Le notevoli prestazioni sul campo del robot sono affiancate da una stazione base che il costruttore definisce addirittura onnipotente. Forse l’aggettivo è un po’ forte, ma grazie alla compressione della polvere l’utente deve svuotare il sacchetto una sola volta ogni 120 giorni. I batteri sono terminati con asciugatura a caldo a 45 gradi, inoltre effettua un ciclo di sterilizzazione con acqua elettrolizzata quando occorre smaltire lo sporco.

Narwal Freo Z Ultra, disponibilità e prezzo

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Freo Z Ultra sarà disponibile in italia a partire dal 25 settembre e sarà acquistabile nel negozio del marchio da questa pagina Amazon, oltre che dal sito del costruttore, al prezzo di vendita di 949 euro. Il prodotto sarà disponibile in due colori: Galaxy Silver e Space Gray.

