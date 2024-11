I migliori mouse, tastiere, webcam e accessori Logitech scontati per il Black Friday

Pubblicità

Approfittate del Black Friday di Logitech su Amazon: per qualche giorno, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili, potete comprare mouse, tastiere e accessori dell’azienda poc’anzi citata risparmiando sul normale prezzo di listino.

Ci sono diversi prodotti tra cui scegliere, utili sia in casa che in ufficio. Ad esempio per quanto riguarda la produttività trovate diverse tastiere e mouse ottimi per velocizzare il flusso di lavoro. Potete scegliere tra diverse opzioni adattando così gli accessori giusti alla vostra postazione e in base anche alle macchine che avete a disposizione.

Sono in sconto anche varie webcam. Inoltre chi ama divertirsi o anche solo distrarsi con qualche videogioco al computer trova diversi accessori utili allo scopo, come ad esempio le cuffie con microfono incorporato. E poi vari sistemi di altoparlanti e microfoni per registrare musica e podcast.

Potete scegliere tra più di venti prodotti, che abbiamo selezionato tra i migliori sia per qualità che per offerta attualmente in corso. Di seguito la lista:

A 7,19 € invece di 7,59 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 9,49 € invece di 12,48 € | sconto 24% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 12,49 € invece di 17,38 € | sconto 28% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 12,99 € invece di 13,99 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 14,99 € invece di 19,90 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 16,99 € invece di 17,99 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 29,00 € invece di 30,71 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 119,00 € | sconto 58% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 53,99 € | sconto 26% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 50,90 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 38,90 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 24,69 € invece di 27,49 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 42,90 € invece di 57,90 € | sconto 26% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 31,29 € invece di 32,99 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 32,99 € invece di 40,90 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 44,80 € invece di 47,50 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 52,15 € invece di 59,55 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 59,00 € invece di 74,79 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 39,99 € invece di 99,99 € | sconto 60% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 66,40 € invece di 70,90 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 58,99 € invece di 78,00 € | sconto 24% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 60,99 € invece di 71,95 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 89,00 € invece di 99,90 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 83,99 € invece di 89,99 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 94,19 € invece di 99,19 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 124,99 € invece di 133,90 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 151,99 € invece di 159,99 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 259,99 € invece di 308,58 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 24,99 € invece di 26,60 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 94,99 € invece di 112,78 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 72,99 € invece di 77,00 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 101,23 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 54,99 € invece di 60,00 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 56,99 € invece di 59,99 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...