Gli iPhone 12 Pro potrebbero riprendere video 4K a 120 e 240 fps

Se da un lato sembrano arrivare brutte notizie per il contenuto delle confezioni di vendita dei prossimi iPhone, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche le anticipazioni che si alternano in rete in queste ore sono invece rassicuranti. Due nuove modalità della fotocamera potrebbero essere in arrivo su alcuni modelli di iPhone 12. Ecco di che si tratta, e quali novità comporterebbero.

Secondo il canale YouTube EverythingApplePro e Max Weinbach, i due modelli di iPhone 12 Pro sarebbero in grado di registrare video 4K a 120 e 240 fps. Si pensa che le nuove modalità arriveranno su iPhone 12‌ Pro e iPhone 12‌ Pro Max, ossia i due modelli di fascia più alta.

Secondo quanto riferito, Weinbach avrebbe scavato a fondo nell’app Fotocamera nella build per sviluppatori di iOS 14 recentemente rilasciata, scoprendo riferimenti alle nuove modalità video.

Una fonte Apple di Weinbach avrebbe successivamente confermato che la società sia al lavoro per implementare queste nuove feature negli iPhone di fascia più alta, precisando che si tratta dei modelli presenti nella prossima line up attesa entro l’anno.

Sebbene alcune voci passate abbiamo ipotizzato miglioramenti importanti ai sensori fotografici, come l’inserimento di una fotocamera 3D, le nuove modalità di scatto 4K, come ricorda anche macrumors, saranno principalmente legate al chip A14 di Apple. Ricordiamo che gli iPhone attuali sono limitati alla registrazione 4K a 60fps e 1080p a 240fps.

Se volete avere un quadro completo sui prossimi iPhone 12 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo: ricordiamo che Apple prevede di rilasciare quattro modelli di “iPhone 12‌‌” con display OLED in autunno, tra cui un modello da 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e un modello da 6,7 ​​pollici. Tutti i dispositivi dovrebbero supportare il 5G e potrebbero sfoggiare un nuovo design che include più di un telaio metallico con bordi piatti come iPad Pro‌ o ‌‌iPhone‌‌ 4.