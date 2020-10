iPhone 12 e 12 Pro svelati in tutti i colori nelle foto in rete

Le foto in alta qualità e dettagliate degli iPhone 12 e anche iPhone 12 Pro attesi nell’evento Apple 13 ottobre mostrano il design fronte e retro e anche tutti i nuovi colori in cui sono attesi da mesi i nuovi terminali di Apple. Parti e componenti si sono sempre viste prima degli annunci, ma questa è la prima volta che una intera serie di nuovi terminali Apple viene mostrata nei dettagli e in tutti i colori a poche ora dal keynote di presentazione.

In questo articolo riportiamo le fotografie degli iPhone 12 e degli iPhone 12 Pro in tutti i colori attesi pubblicate da Evan Blass, uno dei leaker storici del web e anche uno dei più attendibili. Per la serie iPhone 12, oltre alla nuova colorazione blu anticipata da mesi, sono visibili anche le versioni in nero, verde, rosso e bianco. Si tratta dei modelli iPhone 12, quindi indicati con display da 5,4” per iPhone 12 mini e quello da 6,1 pollici per iPhone 12.

Ricordiamo che già diversi mesi fa era stato anticipato correttamente l’arrivo della nuova colorazione blu. Allora però l’anticipazione sembrava riferita alla serie iPhone 12 Pro e in sostituzione alla colorazione verde notte. Ma a distanza di pochi minuti dalle foto degli iPhone 12 in tutti i colori, lo stesso leaker Evan Blass ha poi pubblicato anche le foto degli iPhone 12 Pro in tutte le colorazioni, immagini che riportiamo in questo articolo.

I terminali Pro di Apple sembra così arriveranno in quattro colori: blu, oro, grafite e argento. Da notare che la colorazione blu presente in entrambe le linee risulta però leggermente diversa tra iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Per tutte le specifiche e le caratteristiche emerse della gamma iPhone 12 rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet. Invece per scoprire le ultimissime anticipazioni su funzioni, prezzi, colori e altri dettagli anticipati dai leaker negli ultimi giorni prima della presentazione di Apple del 13 ottobre è possibile leggere qui e qui. In questo articolo le 10 novità di iPhone 12 che dovete sapere.

Come avviene da sempre per ogni presentazione di Apple, martedì 13 ottobre la redazione di macitynet seguirà l’evento in diretta, con una chat contestuale tradotta in italiano e immagini di quel che viene presentato sul palco.