Apple Store via del Corso a Roma quasi finito: sarà presentato nel keynote di iPhone 12?

Il negozio Apple di via del Corso a Roma potrebbe aprire a breve e potrebbe essere una delle novità presentate questa sera durante il keynote di lancio di iPhone 12. Questo si sarebbe tentati di supporre scorrendo alcune immagini che ci recapita in queste ore un nostro lettore della Capitale dalle quali si nota che i lavori stanno procedendo a tappe forzate.

Dalla pubblicazione del nostro precedente articolo, pubblicato a fine settembre, sembra che l’intera parte che riguarda struttura, impianti e muratura sia ormai terminata. Lo si può notare dal fatto che durante la giornata di ieri e durante la notte hanno iniziato ad arrivare gli arredi.

Una squadra di operai ha collocato al loro posto i tavoli che esporranno i prodotti della Mela; poi sono stati sistemati anche gli alberi che arderanno il patio interno che dovrebbe diventare uno degli elementi più caratteristici dell’App Store via del Corso il cui interno, lo ricordiamo, sarà in marmo e in stile che richiama la Roma Imperiale.

Da un’altra immagine si nota che anche il secondo piano che sarà destinato agli incontri e ai tutorial. Secondo le nostre informazioni si troverebbe qui lo schermo gigante che viene usato per supportare le demo e presentare anche i prodotti con i classici filmati di marketing.

Non siamo in grado di dire a che punto siano le finiture… finali. Dall’esterno si nota pochissimo e questa sarà sicuramente la parte degli ultimissimi giorni, forse ore, prima dell’apertura, sorte che seguirà anche l’apposizione della Mela, una sorta di sigillo finale. Un piccolo dettaglio è però interessante da notare: sulla porta d’ingresso sono già stati fatti i fori per applicare il logo di Apple con tanto di sagoma per il picciolo. Da quel che vediamo, quindi, potrebbero mancare davvero molto poco all’apertura del negozio.

A proposito della inaugurazione, in altri tempi avremmo supposto che Apple aveva l’avrebbe programmata in coincidenza con il lancio di iPhone 12. Ma stanti le attuali problematiche che derivano dal contenimento del Covid, con limiti agli spostamenti, frontiere e chiuse e divieti di assembramento, sorvono diversi dubbi. Però se da una parte ci sembra di poter fin da oggi escludere un evento in grande stile come fu l’apertura di Milano Piazza Liberty e la ancora di più la sovrapposizione di due eventi, apertura e vendita del nuovo telefono, dall’altra crediamo che sia possibile che la Mela abbia deciso di aprire le porte poco prima o poco dopo il lancio del nuovo telefono. Del resto sappiamo che questo venerdì chiuderà per sempre Apple Store RomaEst e che i suoi specialisti si trasferiranno in via del Corso. Il lancio di iPhone 12 potrebbe avvenire il prossimo venerdì 23 ottobre.

Magari qualche cosa di più potremo saperne questa sera da Tim Cook stesso durante il keynote di lancio di iPhone 12. I negozi Apple sono una delle tematiche care a Cook e in passato è accaduto spesso che all’inizio delle sue presentazioni ci fosse proprio un riassunto dei successi ottenuti dalla catena degli store e la presentazione di qualche negozio di punta, quale è destinato ad essere Apple Store via Del Corso.