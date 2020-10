iPhone 12 con Face ID più veloce, zoom migliorato e maggiore durata batteria

Il “leaker” Max Weinbach ha condiviso nuovi presunti dettagli sugli iPhone 12 il cui arrivo è ormai imminente. Weinbach riferisce di un “algoritmo di zoning dinamico” che velocizzerà ancora lo sblocco con il Face ID (il riconoscimento facciale che consente l’autenticazione sicura mappando con precisione la geometria del volto dell’utente)

Sull’iPhone da 5,4″ il notch dovrebbe essere ridotto in larghezza in virtù delle dimensioni più piccole del dispositivo. La dimensione inferiore del notch sarebbe stata ottenuta disponendo più “strettamente” i componenti del sistema della fotocamera TrueDepth ma a discapito di un aumento in altezza.

Secondo il leaker, tutti i nuovi modelli di iPhone 12 guadagneranno significativi perfezionamenti con lo zoom digitale sfruttando migliorie software e Phone 12‌ Pro e ‌iPhone 12‌ Pro Max beneficeranno anche di migliorie con lo zoom ottico.

Una indiscrezione da prendere con le molle parla di “una sorta di funzionalità “macro camera” e apertura lenti ultrawide per i modelli Pro consentendo di espandere la visione e catturare panoramiche di ampio respiro. L’ottica grandangolare ultra-wide dovrebbe offrire una apertura superiore del 35% migliorando le performance anche con le basse luci.

https://t.co/0tUq8jA5BS

Digital and Optical Zoom will be getting a massive boost this year. The standard iPhone 12 will completely rely on software for this, still. You will get an significantly extended digital zoom, both quality and distance wise.

— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020