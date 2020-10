iPhone 12: fotocamere, colori e prezzi anticipati in rete

In una delle giornate più intense di sempre per le anticipazioni Apple in vista della presentazione del 13 ottobre, un post sui social pubblicato da un leaker promette di anticipare tutto o quasi degli iPhone 12 (qui il nostro approfondimento), inclusi i colori, le specifiche delle fotocamere e anche i prezzi per ognuno dei quattro nuovi modelli in arrivo.

Modelli iPhone 12

Risultano confermati i tagli di memoria da 64GB, 128GB e 256GB. Per quanto riguarda i prezzi sembra si partirà da 699 dollari per iPhone 12 mini, anche se invece Prosser indica un prezzo ancora più basso di 649 dollari. Per iPhone 12 da 6,1” invece sembra si partirà da 799 dollari.

Entrambi i modelli di iPhone 12 sono previsti in arrivo in 4 diversi colori: bianco, nero, rosso e anche blu. Per questi due modelli non vengono indicate le specifiche tecniche delle fotocamere, precisate invece per i modelli Pro.

Modelli iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro da 6,1” è indicato in arrivo a 999 dollari, mentre iPhone 12 Pro Max da 6,7” a 1.099 dollari: entrambi con tagli di memoria di 128GB, 256GB e il modello top da 512GB. Qui di seguito riportiamo le specifiche previste per le fotocamere:

12 Pro

tre telecamere (grandangolo, ultra grandangolare, teleobiettivo) + LiDAR, il grandangolo del nuovo obiettivo con struttura di lenti 7P, teleobiettivo da 1,6, lunghezza focale 52 mm, mentre l’intero sistema può fornire uno zoom ottico 4x

12 Pro Max

Tre fotocamere (grandangolare, ultra grandangolare, teleobiettivo) + LiDAR, grandangolo del nuovo obiettivo 7P, teleobiettivo da 1,6 con lunghezza focale di 65 mm: l’intero sistema può fornire uno zoom ottico 5x

La differenza sostanziale tra i due modelli Pro è indicata dal leaker, che si firma Kang sul social cinese Weibo, nella grandezza del sensore di immagine che sembra sarà del 47% più grande in iPhone 12 Pro Max con pixel da 1,7μm. , specifiche che il marketing di Cupertino battezzerà «Expansive» camera. Previsti anche miglioramenti per le principali modalità ed effetti di scatto, inclusi Smart HDR, Deep Fusion e Night Mode.

Infine anche gli iPhone 12 Pro sono attesi in 4 colori: argento, ora, grafite e blu. Per ulteriori caratteristiche e funzioni previste nelle scorse ore per i nuovi terminali Apple che saranno presentati martedì 13 ottobre è possibile consultare questo articolo.