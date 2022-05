Gli SMS resistono per conferme appuntamenti e non solo

Nessuno dubita che i servizi di messaggistica instantanea, WhatsApp in primis, abbiano soppiantato i tradizionali SMS, ma i messaggi vecchio stile e vecchia tecnologia risultano ancora molto apprezzati e utilizzati in alcuni impieghi particolari, come per esempio le conferme di appuntamenti, le comunicazioni per gli aggiornamenti di servizi e anche per l’invio di password per l’autenticazione a due fattori.

Grazie a tassi di lettura superiore al 93%, alla minore invasività della sfera privata rispetto alla messaggistica istantanea e alla minore presenza di spam, gli SMS rappresentano oggi soprattutto uno strumento impiegato dalle aziende e dalle organizzazioni per comunicare in modo rapido ed efficace. Assicurando la quasi certezza di apertura, infatti, sono spesso il canale preferito quando si tratta di inviare messaggi importanti di tipo transazionale.

Tra questi ultimi, in base ai dati relativi agli ultimi 12 mesi forniti da Skebby, piattaforma che offre servizi professionali di mobile marketing & service, spiccano su tutti gli SMS per ricordare appuntamenti, che da soli rappresentano il 17,97% dei messaggi inviati. Molto utilizzati da studi medici, banche, commercialisti, consulenti, organizzazioni e aziende di qualsiasi tipo.

Al secondo posto della classifica troviamo poi le comunicazioni legate agli aggiornamenti dei servizi (16,41%), che devono essere dati in tempo reale perché time sensitive, come, ad esempio, l’interruzione del servizio per manutenzione o problemi, nuova modalità di accesso al servizio e così via. Il terzo posto è occupato dalle password per l’autentificazione a due fattori (10,86%), che sono sempre più utilizzate qualora occorra garantire i più elevati livelli di sicurezza, non solo per registrarsi ai servizi, ma anche accedere a siti, app ed email.

A seguire nella Top 10 troviamo poi altri casi di utilizzo transazionale, tra cui messaggi per comunicazioni interne delle aziende, notifiche di rinnovo, conferme d’ordine e alert di diverso tipo, che singolarmente rappresentano solo pochi punti percentuali.

«Gli SMS sono oggi sempre più apprezzati per comunicazioni di tipo transazionale perché sono particolarmente efficaci, economici, sono considerati più professionali rispetto alla messaggistica istantanea» dichiara Domitilla Cortelletti, Marketing Manager di Skebby. La dirigente aggiunge «Non ultimo, sono in grado di raggiungere tutti i tipi di telefoni, non solo gli smartphone, quindi, praticamente la totalità della popolazione, inclusi i più anziani».

Ricordiamo che a gennaio Apple ha reso più sicuri gli SMS con codici di autenticazione.