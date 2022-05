Stardew Valley è il gioco fenomeno da 20 milioni di copie

Sei anni dopo la sua uscita iniziale in sordina, Stardew Valley ha venduto più di 20 milioni di copie. Il creatore Eric Barone ha condiviso la notizia del traguardo in un aggiornamento pubblicato sul sito stampa del gioco, oltre che dichiararlo in un’intervista a PC Gamer.

“Il traguardo dei 20 milioni di copie è davvero incredibile”, ha commentato lo sviluppatore, ma ciò che è ancora più impressionante è il ritmo crescente delle vendite di Stardew Valley. Ci sono voluti quattro anni perché il gioco vendesse le sue prime 10 milioni di copie. Da settembre 2021, ha venduto 5 milioni di unità.

Le vendite medie giornaliere di Stardew Valley sono più alte oggi che in qualsiasi momento. Non sono esattamente sicuro del perché. La mia speranza è che il gioco continui a diffondersi attraverso il passaparola, e più persone ci giocano, più persone condivideranno il gioco con i loro amici

Barone ha dichiarato a PC Gamer che prevede di continuare a lavorare su Stardew Valley, ma ora si sta concentrando principalmente su Haunted Chocolatier, un nuovo RPG d’azione che ha annunciato lo scorso autunno.

In definitiva devo seguire il mio cuore altrimenti la qualità del contenuto ne soffrirà

Venti milioni di copie vendute sono un’impresa impressionante per qualsiasi gioco, figuriamoci per un titolo che è stato sviluppato da una sola persona. Barone ha iniziato a lavorare a Stardew Valley dopo essersi laureato in informatica all’Università di Washington Tacoma.

Ha scoperto che non poteva ottenere una posizione lavorativa nel suo settore dopo la crisi finanziaria del 2008, quindi ha iniziato a sviluppare il gioco per affinare le sue competenze. Ha poi trascorso i successivi quattro anni a lavorare al progetto prima di rilasciare finalmente Stardew Valley all’inizio del 2016.

Per tutte le notizie di macitynet che parlano di videogiochi si parte da questo collegamento.