L’Ohio vuole una legge contro lo stalking da AirTag

Un disegno di legge presentato alla Camera dell’Ohio cerca di criminalizzare l’uso di tag elettronici per rintracciare le persone senza permesso: si tratta dell’ultimo tentativo legislativo di ridurre lo stalking di AirTag e simili negli Stati Uniti.

AirTag di Apple ha sollevato polemiche dal momento in cui potrebbe essere utilizzato da aspiranti stalker per tenere traccia delle potenziali vittime, nonostante le varie misure anti-stalking integrate nel dispositivo. Lo scorso venerdì, l’Ohio ha fatto un passo avanti per rendere illegale l’utilizzo malevolo di questi strumenti.

Introdotto alla Camera dei rappresentanti dell’Ohio, il disegno di legge HB672 cerca di modificare la sezione 2903.211 del Codice revisionato per vietare a chiunque di “installare consapevolmente un dispositivo di tracciamento o un’applicazione sulla proprietà di un’altra persona senza il consenso di quest’ultima”. Il disegno di legge è sostenuto dai rappresentanti Emilia Strong Sykes e Tom Patton.

Il contenzioso è stato creato in parte a causa della decisione di 3News di sostenere attivamente la legislazione bipartisan sul monitoraggio indesiderato, come segnala AppleInsider. 3News ha anche riferito di scappatoie nella legge dell’Ohio che avrebbero permesso a un tale monitoraggio di rimanere impunito in alcuni casi di stalking o violenza domestica.

Secondo il rapporto, almeno 19 stati hanno leggi specifiche contro la tracciatura elettronica. L’Ohio no. Il disegno di legge segue l’interesse di altri organi legislativi sul potenziale uso improprio di AirTag. A gennaio, è stata proposta una legislazione in Pennsylvania per rendere punibile specificamente lo stalking basato su AirTag.

A febbraio, il procuratore generale di New York, Letitia James, ha emesso un avviso di allerta dei consumatori sullo stalking di AirTag. Ricordiamo anche che nel febbraio scorso un rapporto ha evidenziato le problematiche e i limiti delle misure anti stalking di AirTag. Semplicemente, spesso non funzionano.

