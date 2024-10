Gli utenti iPhone più propensi a riciclare lo smartphone rispetto agli utenti Android

Pubblicità

La scorsa settimana da una analisi di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) è emerso che gli utenti iPhone tendono a tenere più a lungo i loro telefoni rispetto agli utenti Android. In un nuovo report di CIRP si evidenzia che, quando passando al nuovo iPhone, gli utenti di questi dispositivi tendono a cedere il vecchio a qualcuno, anziché smaltirlo o riciclarlo.

Nella nuova indagine è stato chiesto agli acquirenti di nuovi telefoni cosa fanno del vecchio dispositivo. I precedenti telefoni possono essere venduti a terzi, ceduti a un amico o familiare, offerti per ottenere uno sconto sul nuovo, ecc. Alcuni utenti riferiscono di tenere il vecchio telefono come dispositivo di riserva; altri si ritrovano con dispositivi che preferiscono smaltire o riciclare.

CIRP indica tre categorie di comportamenti con i vecchi dispositivi:

Quelli che lo conservano e lo danno a un amico, familiare o lo mettono da parte come dispositivo di riserva

Quelli che lo vendono o offrono come trade-in (per trasformare il vecchio dispositivo in credito da scalare sull’acquisto di uno nuovo), o lo vendono come usato

Quelli che lo riciclano, lo smaltiscono o lo danno a qualcuno senza sapere cosa ne farà

Secondo CIRP (qui i dettagli), la maggior parte degli utenti iPhone (il 41%) preferisce vendere o sfruttare il telefono per il trade-in e solo il 20% lo smaltisce. Come confronto, solo il 17% degli utenti Android vende o sfrutta il trade-in e il 30% riferisce di smaltire il vecchio telefono.

Più della metà degli utenti Android conserva il vecchio telefono per darlo a un amico, un familiare o tenerlo come dispositivo di riserva, rispetto al 40% degli utenti iPhone. A quanto pare l’idea di trasformare il vecchio dispositivo in un credito da scalare sull’acquisto di uno nuovo, non sembra funzionare molto con i dispositivi Android.

“Gli utenti iPhone tendono a investire di più sui loro dispositivi e questi tendono a mantenere un valore residuale più elevato”, riferisce CIRP confermando come gli iPhone tendano a conservare maggiormente valore.

Ricordiamo che Apple e vari negozi offrono programmi di smaltimento, riciclo e permuta trade-in. Il valore di permuta cambia secondo il dispositivo e se quest’ultimo non ha più valore di permuta, è possibile riciclarlo a costo zero.