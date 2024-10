Schermo BlitzWolf da 100 pollici, ecco il prezzo più basso in rete

Pubblicità

Se volete organizzare un vero e proprio cinema in casa, allora dovreste anche pensare al telo per le proiezioni. Sia che abbiate un proiettore o una TV laser, il consiglio potrebbe essere quello di dare uno sguardo a BlitzWolf BW-VS3, uno schermo di proiezione da 100 pollici pensato per migliorare l’esperienza visiva sia degli amanti del cinema che dei professionisti. Lo si acquista in super offerta direttamente a questo indirizzo.

Grazie al supporto per la risoluzione 4K Ultra HD, il telo offre un’immagine di altissima qualità, restituendo una visione caratterizzata da colori vividi e realistici, a prescindere dalle condizioni di illuminazione. La sua struttura ottica avanzata e il rivestimento antiriflesso permettono di ottenere immagini nitide anche in ambienti luminosi.

Progettato per essere montato in modo semplice e rapido, senza dover disporre di competenze tecniche, lo schermo sarà pronto in pochi minuti, anche perché tutto l’occorrente per il corretto montaggio è disponibile all’interno della confezione di vendita.

Con una superficie di proiezione di 100 pollici, questo schermo garantisce un’esperienza immersiva, anche in condizioni di luce intensa, grazie alla sua elevata luminosità e al rivestimento anti-riflesso.

Ancora, questo schermo BW-VS3 riproduce fedelmente i colori, offrendo immagini naturali e realistiche, supportando un angolo di visione di 160 gradi che, rispetto agli schermi tradizionali, offre una maggiore luminosità e contrasto.

Lo schermo BW-VS3, inoltre, è in grado di ridurre fino al 93% della luce ambientale, garantendo immagini chiare in ogni situazione. Questo avviane grazie ad combinazione di uno strato prismatico in TPU e uno trasparente in PET, che aiuta ad assorbire la luce, minimizzando le interferenze visive.

Lo schermo di proiezione BW-VS3 viene fornito con tutto il necessario per l’installazione, inclusi i telai orizzontali e verticali, connettori, viti, strumenti per il montaggio e accessori come ganci e guanti protettivi. Sono inclusi anche distanziatori e un righello per facilitare l’installazione e garantire un montaggio preciso e sicuro.

Il suo prezzo in rete è piuttosto vario, anche superiore a 400 euro. Al momento, il prezzo più basso sembra essere quello di Banggood, dove costa poco più di 230 euro. Clicca qui per acquistarlo.