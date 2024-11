Godeal24 sconta Office a 15€ e Windows 11 a 10 € per il Black Friday

Pubblicità

Il Black Friday è l’occasione perfetta per approfittare di offerte imperdibili su software indispensabili come Microsoft Office e Windows.

Che stiate aggiornando il vostro PC attuale, configurandone uno nuovo, o semplicemente cercando di migliorare la vostra produttività, le offerte del Black Friday di Godeal24 vi offrono i prezzi più bassi dell’anno su licenze a vita genuine.

Ad esempio potete comprare quella per Microsoft Office Professional 2021 con un pagamento una tantum di 35,11 € (invece di 249 €) tramite cui otterrete una licenza permanente per tutti gli strumenti di cui avete bisogno per essere produttivi.

Se avete più computer a casa o volete acquistare insieme ad amici per risparmiare ancora di più allora sappiate che potete anche scegliere una combinazione di più licenze. A tal proposito facciamo notare che Microsoft Office Professional 2016 è anche disponibile al prezzo più basso dell’anno: solo 15,29 € per la licenza a vita, rappresentando quindi un’ottima scelta per chi ha un budget limitato.

Vi ricordiamo che queste offerte del Black Friday sono disponibili solo per un periodo limitato.

Aumentate la vostra produttività a un prezzo conveniente! Offerta a tempo limitato!

Microsoft ha rilasciato Office 2024 il 1 ottobre. Questa versione introduce diverse nuove funzionalità dedicate alla produttività, oltre ad integrare le tecnologie di intelligenza artificiale con cui ad esempio ottenere suggerimenti per testo e formattazione, tra le altre cose.

In tal caso sappiate che con le offerte Black Friday potete risparmiare oltre 100 € per ottenere una licenza lifetime per Mac o PC.

Prezzo speciale per l’ultima versione di MS Office 2024

Se invece dovete aggiornare il sistema operativo, Windows 11 Pro è un asso della produttività grazie alle sue funzioni dedicate al lavoro ibrido, allo streaming e all’intrattenimento.

Potete ottenere l’accesso a vita a Windows 11 Professional per soli 13,25 € (invece di 199 €) approfittando delle offerte Black Friday in corso su Godeal24.

Il sistema funziona molto bene anche sui computer ricondizionati che necessitano di un sistema operativo aggiornato.

Sappiate che c’è anche il Copilot di Microsoft integrato nel software abilitato per rispondere a domande e ottimizzare il flusso di lavoro.

Aggiornate il vostro PC con l’ultima versione di Windows OS a partire da 10 €

Acquistate questi pacchetti con uno sconto del 62% (codice coupon “GG62”)

Fino al 50% di sconto su Windows e Office! (codice coupon “GG50”)

Altri strumenti per PC al miglior prezzo!

Su Godeal24 potete risparmiare tempo e denaro comprando licenze Microsoft scontate, software di sicurezza IT e altri strumenti per computer.

Da tenere presente anche la comodità della consegna digitale: praticamente vi inviano il software direttamente alla vostra casella email pochi secondi dopo l’acquisto.

Godeal24 garantisce anche supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un servizio post-vendita a vita. Basta scrivere all’indirizzo: [email protected]