Per il Black Friday sconti su bici elettriche GOGOBEST fino al 55 per cento

Per il Black Friday sconti su bici elettriche fino al 55 per cento

Pubblicità Se state cercando una bicicletta elettrica che combini potenza, durata e design innovativo, le biciclette elettriche in sconto su GOGOBEST sono la soluzione ideale per tutti. Con una gamma che spazia dalle mountain bike adatte a terreni accidentati alle city bike perfette per gli spostamenti urbani, GOGOBEST ha pensato a tutto. A partire da questa pagina troverete numerosi modelli con sconti fino al 55%. GOGOBEST GF600 La prima delle bici elettriche che vi proponiamo in sconto è la GOGOBEST GF600, una mountain bike perfetta per chi cerca prestazioni da top di gamma anche su terreni difficili. Con un potente motore brushless da 1000W, questa bici è pronta ad affrontare pendenze fino a 35° con facilità, garantendo anche velocità elevate fino a 25 km/h. Grazie alla sua batteria 48V 13Ah, offre un’autonomia fino a 110 km, perfetta per lunghe escursioni. Inoltre, la sospensione anteriore e le ruote 26×4.0 pollici garantiscono un’esperienza di guida confortevole e stabile su ogni tipo di terreno, riducendo le vibrazioni e aumentando il comfort. Offre un display LCD per monitorare facilmente la velocità, la batteria e le informazioni sul percorso, mentre il sistema di freni a disco meccanici assicura un arresto rapido e sicuro, anche in situazioni di emergenza. Al momento potete acquistare questa bini con 400 euro di sconto a 999 euro. GOGOBEST GF100 Altra bici in offerta è il modello GOGOBEST GF100, un’e-bike versatile, progettata per chi ha bisogno di un mezzo affidabile per spostarsi in città ma che non disdegna un’uscita nel weekend. Equipaggiata con un motore da 350W raggiunge una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia fino a 70 km in modalità assistita. La batteria removibile da 36V 15Ah, mentre le ruote sono da 24×2.125 pollici, adatte a tutte le superfici stradali. Propone anche un cestino di grande capacità sulla parte posteriore, che permette di trasportare facilmente bagagli o animali domestici. Ancora, presenta una sospensione anteriore che offre comfort anche su strade meno perfette, mentre i freni V-brake assicurano una frenata sicura e immediata. Al momento potete acquistare questa bini con 400 euro di sconto a 999 euro. NIUBILITY B26 Se, invece, la vostra passione sono le salite in montagna e gli spostamenti off-road, la NIUBILITY B26 è la bici elettrica che da scegliere. Con un motore potente da 1000W e una batteria *48V 15Ah che offre un’autonomia fino a 100 km, questa mountain bike è pronta ad affrontare praticamente qualsiasi terreno. Grazie a questo motore ad alta velocità è possibile che la bici riesca a percorrere salire fino a 35, ideale per le escursioni in montagna o su terreni impervi. Dotata di sospensione anteriore, ruote da 26×4.0 pollici e freni a disco meccanici, questa bici offre una guida stabile e sicura anche nelle condizioni più difficili, anche grazie al cambio Shimano a 7 velocità. Al momento potete acquistare questa bini con 400 euro di sconto a 999 euro.

