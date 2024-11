Grandi risparmi su Microsoft Office per Mac ai Single’s Day di Godeal24

Pubblicità

Se state cercando il software giusto per essere più produttivi, il Single’s Day di Godeal24 in corso fino al 14 Novembre vi offre un’ottima opportunità per risparmiare sull’acquisto di Microsoft Office e Windows.

Tra gli sconti più interessanti segnaliamo Microsoft Office per Mac, una suite che mette a disposizione una serie di strumenti essenziali per il lavoro e per i progetti personali.

In tal caso sappiate che gli utenti Mac possono ottenere l’accesso a vita a Microsoft Office 2019 Home & Business per Mac a soli 39,99 € invece di 219 € .

Questa suite include applicazioni popolari come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, tutte progettate per funzionare perfettamente sui sistemi Mac e ottime per redigere rapporti, analizzare dati, creare presentazioni o gestire email. La sua compatibilità con le app Office su altri dispositivi facilita anche la collaborazione con colleghi e amici.

Se avete un budget maggiore e volete godere di alcune funzionalità di Microsoft Office che questa versione non ha, potete anche comprare Microsoft Office Home & Business 2021 per Mac a un prezzo una tantum di 69,99 € invece di 299 € .

Per gli utenti Windows, Microsoft Office Professional 2021 per Windows è disponibile a un prezzo d’acquisto una tantum di 35,11 € invece di 249 € in questo momento.

Non perdete questa opportunità di dotarvi di una delle migliori suite per la produttività!

Aumenta la tua produttività con MS Office a un costo contenuto!

Vi facciamo anche notare che è disponibile una nuova versione di Microsoft Office 2024 per macOS che offre un’alternativa all’abbonamento a Microsoft 365. Microsoft Office 2024 è disponibile in due varianti:

Office Home 2024 a 149 € che include Word, Excel, PowerPoint e OneNote;

a 149 € che include Word, Excel, PowerPoint e OneNote; Office Home & Business 2024 a 249,99 € aggiunge Outlook e i diritti per utilizzarlo commercialmente.

a 249,99 € aggiunge Outlook e i diritti per utilizzarlo commercialmente. Microsoft Office 2024 Home for MAC/PC – 99.99€ (Reg. 149€)

Microsoft Office 2024 Home and Business for MAC/PC – 169.99€ (Reg. 299€)

Se usate un PC per giocare potete sfruttare tutti i vantaggi di Windows 11 Professional, l’ultima versione di Microsoft che offre DirectX 12 Ultimate, un assistente AI e altre innovazioni in termini di produttività e sicurezza. In questo momento l’accesso a vita è disponibile per 13,25 € invece di 199 € .

62% di sconto (codice coupon “MAC62”)

Fino al 50% di sconto su altri prodotti Windows e Office! (codice coupon “MAC50”)

Offerte all’ingrosso, prezzi imbattibili!

Maggiori strumenti per Mac al miglior prezzo!

Presso Godeal24 potete risparmiare tempo e denaro con licenze Microsoft scontate, software di sicurezza IT di alto livello e altri strumenti informatici.

E con la consegna digitale ricevete il software acquistato direttamente alla vostra email entro pochi secondi dall’acquisto.

Infine il 98% di recensioni positive su TrustPilot e il supporto tecnico esperto 24/7 sono sinonimo di qualità per il prodotto che state acquistando.

Godeal24 promette di offrire supporto tecnico professionale 24/7 e servizio post-vendita a vita, garantendo che possiate utilizzare il prodotto acquistato senza problemi. Per contattare Godeal24: [email protected]