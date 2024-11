Col nuovo Dov’è si potrà chiedere a tutti un aiuto per trovare un oggetto

Pubblicità

Chiedere un aiuto per trovare un oggetto con Dov’è. Ecco una delle nuove funzioni che si trovano in iOS 18.2 per ora distribuita a sviluppatori e beta tester.

La modalità integra tutte le altre già presenti nell’applicazione che permette di individuare la posizione di un dispositivo oppure un Airtag ed è differente dalla condivisione dell’oggetto stesso perchè è temporanea ed opera molto facilmente con tutti.

Aprendo l’app “Dov’è” è possibile selezionare un oggetto e da qui scegliere le opzioni “Condividi posizione oggetto” e “Mostra informazioni di contatto”. Scegliendo la prima opzione è possibile ottenere un link che permetterà a terzi di vedere la posizione di un nostro oggetto perso; il collegamento può essere aperto anche da dispositivi non-Apple e quindi anche persone che non hanno un iPhone o un Mac potranno essere utili per localizzare un oggetto che abbiamo perso.

Il link condiviso scade dopo una settimana e possiamo anche vedere quante persone lo hanno visitato. I link non funzionano più quando l’oggetto viene restituito o scade la data di condivisione.

Scegliendo l’opzione “Mostra informazioni di contatto” è possibile consentire a qualsiasi telefono o tablet di collegarsi con l’oggetto perso e aprire un sito web dove mostrare ulteriori informazioni sull’oggetto, incluso il numero di telefono e l’indirizzo mail del proprietario.

Come detto, l’app Dov’è consente già di condividere un oggetto con una terza persona da indicare tra l’elenco dei Contatti ma da iOS 18.2 sarà possibile permettere a chiunque di aiutarci a individuare un oggetto marcato come smarrito.

Come sempre, se smarriamo un dispositivo Apple, un oggetto personale collegato a un AirTag o un altro accessorio della rete Dov’è, è possibile usare Dov’è per individuarlo o contrassegnalo come smarrito al fine di proteggere il nostro dispositivo e le nostre informazioni personali.

Per le presenti e future novità di iOS 18, fate riferimento a questo nostro link.