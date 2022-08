Apple e Kim Kardashian lanciano Beats Fit Pro in tre nuovi colori

Le indiscrezioni di inizio mese sono confermate: da martedì prossimo, 16 agosto, in alcuni paesi sarà possibile acquistare gli auricolari Beats Fit Pro (qui la recensione di macitynet) in tre nuove varianti di colore: ad annunciarlo è il marchio Beats di Apple in collaborazione com Kim Kardashian, specificando che saranno disponibili tramite gli Apple Store e i rivenditori autorizzati a partire dal giorno successivo.

Per il lancio l’azienda ha stretto una collaborazione con l’attrice e modella statunitense Kim Kardashian, il cui nome finisce persino nello shortlink apple.com/kim tramite cui si raggiungere la pagina di acquisto dei nuovi Beats Fit Pro color pelle. Queste particolari tinte sono proprio quelle che avevamo già visto la settimana scorsa grazie ad alcune foto trapelate in rete prima dell’annuncio, anche se i nomi sono diversi rispetto a quelli ipotizzati: il più chiaro si chiama Moon, nel mezzo c’è Dune e a chiudere il trio il più scuro della serie, Earth.

Spiega proprio Kim Kardashian:

Volevo distaccarmi dall’idea che le cuffie debbano essere colorate: questa collaborazione è speciale perché consente di mimetizzarle e distinguersi, d’altronde Beats è nota proprio per la creazione di prodotti che mettono in mostra l’individualità.

La scelta di dare una nuova veste ai Beats Fit Pro non è casuale: gli auricolari infatti sono stati ben accolti dal pubblico fin dal lancio (avvenuto alla fine dell’anno scorso, in Italia da fine gennaio 2022 ndr) in special modo per la comoda vestibilità offerta dalle alette flessibili e dalle diverse dimensioni dei gommini in silicone. Sono piaciute anche la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza, ma anche il supporto all’Audio Spaziale di Apple e alla presenza del chip H1 che permette di accoppiarli in un click.

Oltre al lancio di questi nuovi colori di Beats Fit Pro con Kim Kardashian, Beats sta preparando una nuova campagna pubblicitaria chiamata Beats x Kim. Spiega Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi Apple:

Kim ha portato il suo caratteristico stile minimalista in queste cuffie: siamo contenti di poterle offrire in questa tavolozza di colori completamente nuova, meravigliosa sia per gli appassionati di musica che per gli amanti della moda.

Per il momento i Beats Fit Pro nelle varianti Moon, Dune e Earth saranno disponibili negli Apple Store di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, mentre Amazon li venderà – almeno inizialmente – soltanto in USA e Canada. Il prezzo rimane lo stesso (199,99 dollari in USA).

Per il momento non è chiaro quando arriveranno in Italia, dove si comprano in nero, bianco, viola e grigio a 229,95 euro, spesso in sconto a partire da questa pagina di Amazon, al momento a partire da 179 €.

Se volete saperne di più potete dare uno sguardo alla nostra recensione, dove li abbiamo confrontati con tutti gli AirPods decretandone infine la superiorità sotto vari aspetti.