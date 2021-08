Affrettatevi, Xiaomi TV 55 pollici a solo 449 euro su eBay

Nuovamente prezzi folli su eBay sui dispositivi Xiaomi, grazie al coupon con sconto del 15%: tra le tantissime offerte c’è pure la Xiaomi TV da 55 pollici: può essere vostra a meno di 450 euro, ma dovete affrettarvi, perché vanno via come la pizza calda. Clicca qui per acquistarla.

Stiamo parlando di una TV dal design moderno e minimale che si basa sul sistema operativo Android TV di Google, e che quindi vi dà accesso ad una marea di applicazioni, come Netflix, Spotify, YouTube, Disney Plus, DAZN, e chi più ne ha, più ne metta.

Al suo interno incorpora anche un Chromecast, così da offrire massima versatilità nel proiettare i contenuti in riproduzione sul vostro smartphone. Ancora, la Xiaomi TV gode del supporto a Google Assistant. Grazie al Mi Remote, facile da usare, sarà possibile accedere tramite pulsante dedicato, all’Assistente Google, così da interagire con i dispositivi compatibili con la smart home, che possono essere controllati a distanza utilizzando comandi vocali.

L’offerta è sensazionale se si tiene presente che stiamo parlando del modello da 55 pollici (138 cm). Ovviamente, si tratta di una TV LED con risoluzione 4K da 3840 x 2160 pixel. Gode al suo interno della sintonizzatore triplo HD per dvb-s2, dvb-c e dvb-t2 con hevc, dunque pronti per lo switch del 2022. Ancora, dispone al suo interno di una memoria da 2GB, 3x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, ingresso av, ethernet lan (rj45), wlan, uscita audio ottica, uscita cuffie, + slot ci + telecomando bluetooth con microfono, pulsante Prime Video e Netflix Le dimensioni con i piedini sono di 1232 x 264 x 767mm.

Quel che più interessa adesso, è che grazie alla ricca promo in corso su eBay, si acquisterà con quasi 50 euro di sconto, potendo portarla a casa a 449 euro. Per aggiudicarsela a questo prezzo non resterà che cliccare a questo indirizzo e aggiungere nel carrello il codice sconto MIDAYSAGO21.

Per altri prodotti Xiaomi scontati fino a 50 euro il link generale da seguire è questo.