Google GenChess, un sito per giocare a scacchi con pezzi personalizzati, generati con l’AI

Google propone un nuovo sito dedicato agli scacchi con la peculiarità di offrire la personalizzazione dei pezzi (pedoni, torri, alfieri, ecc.), creati a tema partendo da qualsiasi idea abbiamo in testa, grazie all’AI generativa.

Il sito è questo; non è al momento utilizzabile dall’Italia (ma si può aggirare il problema con una VPN); si parte indicando una breve descrizione di come dovrebbero essere i pezzi bianchi; noi ci siamo divertiti indicando pezzi in legno, marmo, metallo, pelliccia, gelato e persino ‘nduja! (ottenendo un divertente scontro tra l’insaccato spalmabile calabrese e la burrata) e questi verranno generati usando l’AI Imagen 3, generando in automatico anche i pezzi neri corrispondenti.

Dopo avere generato i pezzi, è richiesto il livello di difficoltà (facile, medio, difficile), e si può iniziare a giocare online, sfidando il sistema.

Durante la partita è possibile fare click sull’icona delle Impostazioni e attivare/disattivare i suoni, modificare il volume, modificare la vista della scacchiera, evidenziare o no le mosse, disattivare le etichette sulla scacchiera.

Il sito è divertente ma il livello del “motore” di gioco non è particolarmente elevato ed esistono soluzioni online molto più interessanti, compreso lo storico chess.com, punto di riferimento nel mondo degli scacchisti, con decine di milioni di utenti attivi ogni mese.

Il sito di Google è stato presentato da pochi giorni nell’ambito del Campionato del mondo di scacchi 2024, ufficialmente denominato FIDE World Championship Singapore 2024 presented by Google per ragioni di sponsorizzazione, e che si svolge a Singapore, dal 25 novembre al 13 dicembre del 2024. presso il Resorts World Sentosa, Il campione del mondo in carica Ding Liren affronterà Gukesh, vincitore del Torneo dei candidati 2024, in un match di quattordici partite ed eventuali spareggi.

Altri annunci di Google che riguardano gli scacchi è la promessa di un bot per giocare con Gemini: sarà possibile giocare indicando le mosse con la notazione algebrica e Gemini mostrerà la scacchiera aggiornata con il progredire del gioco.