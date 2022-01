Google crea un grupo di lavoro per Blockchain

A novembre scorso Google ha creato una nuova divisione incentrata su “progetti ad alto potenziale a lungo termine”, come la realtà aumentata: adesso, però, Google Labs ha un team che lavora su blockchain e altre tecnologie correlate.

Secondo Bloomberg questo nuovo gruppo all’interno di Google Labs si concentra su “blockchain e altre tecnologie di elaborazione e archiviazione dati di nuova generazione”. Shivakumar Venkataraman, vicepresidente di ingegneria che ha lavorato su infrastrutture pubblicitarie e sistemi di pagamento per oltre un decennio, sarà il leader di questo nuovo gruppo.

Il rapporto cita una fonte che afferma che “l’unità che lavora sulla blockchain è relativamente piccola rispetto alle altre aree di prodotti di Google”. In definitiva, questo lavoro sembra più orientato alla ricerca, con implicazioni infrastrutturali per la rete tentacolare dell’azienda, volta alle esigenze di archiviazione, piuttosto che incentrato sul consumatore. In altri termini, non darà risultati tangibili all’esterno per gli utenti consumer.

Ricordiamo che Google Labs ha lo scopo di lavorare su “progetti tecnologici a lungo termine a diretto supporto dei [suoi] prodotti e attività principali”. Oltre alla blockchain, altri sforzi noti di Google Labs includono la realtà aumentata e l’Area 120 che rilascia applicazioni per consumatori finali e piccole imprese.

La notizia arriva a poche ore di distanza da una dichiarazione rilasciata dal reponsabile commerciale di Big G sull’argomento: il dirigente ha infatti dichiarato che Google sta esaminando le criptovalute, ma non ha specificato se il servizio di pagamenti della società le accetterà prima o poi per le transazioni.

Nelle scorse ore è stato presentato Opera Crypto, un browser per Mac, Windows e Linux, in arrivo anche su iPhone e Android, progettato per l’era Web3 e la tecnologia blockchain: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet. Invece per tutte le notizie che parlano di Google è possibile partire da questo collegamento.