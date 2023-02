Google Meet, l’ufficio diventa spiaggia con gli sfondi a 360°

Gli sfondi a trecentosessanta gradi per le videochiamate che Google Meet aveva annunciato il mese scorso sono ufficialmente arrivati: da questo momento gli utenti possono così videochiamare da iPhone, iPad e dispositivi Android sfruttandone il giroscopio incorporato per simulare il movimento dello sfondo in maniera ancora più realistica.

La breve animazione allegata da Google nel post sul blog che ne annuncia l’implementazione è piuttosto esplicativa: l’utente, mentre inquadra il suo volto durante la videochiamata, non deve far altro che spostare il dispositivo o più semplicemente girare sul posto per mostrare un altro scorcio del paesaggio presente alle sue spalle.

Già in questa prima fase si possono applicare sfondi tridimensionali diversi, compreso quelli che mostrano una spiaggia e un tempio.

La tecnologia è interessante, ma se qualcuno si sposta continuamente forse i nuovi sfondi dinamici di Google Meet potrebbero distrarre. Sicuramente non sono odiosi quanto i filtri di Meet simili a quelli di Snapchat che trasformano i volti delle persone in animali o che mettono le facce sulle fragole. Il mese scorso Google ha implementato le reazioni con emoji per Meet tra cuore, pollice in su e pollice verso, festoni, applausi e alcuni smile che esprimono gioia, stupore, pianto e via dicendo, ma ha ancora molta strada da fare se vuole mettersi in pari con la corposa libreria di reazioni offerta da concorrenti come Zoom.

Ricordiamo che Google deve ancora portare a termine la transizione a Meet per gli utenti Duo: giusto il mese scorso ha inviato gli ultimi avvisi facendo sapere che tutte le funzionalità di quest’ultima sono ormai presenti nel più rinnovato Meet.

Maggiori informazioni

Da qualche mese Google Meet fa condividere Spotify e YouTube e da quest’ultimo è possibile mandare in diretta le riunioni più facilmente; la piattaforma da qualche tempo avvisa anche se si sta generando eco e offre una serie di strumenti che semplificano la moderazione audio. Per saperne di più su Google Meet potete fare riferimento a questa sezione del nostro sito.