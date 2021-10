La moderazione audio di Google Meet diventa più semplice

All’inizio dell’anno, Google ha dato agli host di Meet la possibilità di silenziare tutti i partecipanti a una chiamata in un sol colpo, oltre ad aggiungere funzionalità per rendere più facile alzare la mano. Adesso, l’azienda ha una soluzione per le situazioni che richiedono un controllo con più sfumature. La novità renderà ancor più facile le moderazioni. Ecco come.

Il colosso sta introducendo una funzione di blocco audio e video che consente agli host di spegnere i microfoni e le telecamere di partecipanti selezionati; in questo caso, i partecipanti non potranno riaccenderli finché non vengono autorizzati dal moderatore.

Chiunque utilizzi una versione di Meet su Android o iOS che non supporta i blocchi audio e video verrà rimosso dalla chiamata se l’organizzatore abiliterà la funzione. Lo stesso, anche se proveranno a partecipare a una di queste chiamate: gli verrà chiesto di aggiornare l’app prima di partecipare.

Google ha iniziato oggi a implementare tale strumento, anche se ancora non è disponibile a tutti. I domini con rilascio programmato, infatti, inizieranno ad accedervi a partire dal 1° novembre prossimo.

Questa funzione dovrebbe essere particolarmente utile per fermare i partecipanti turbolenti, ma alcuni host potrebbero anche trovarli utili per incoraggiare individui specifici a partecipare più spesso.