Zoom 5.2 rende più divertenti le video chat con filtri e reazioni

Zoom ha introdotto nuove funzionalità progettate per portare un po’ di divertimento nell’esperienza delle riunioni di lavoro virtuali: con l’ultimo aggiornamento Zoom 5.2 arriva anche una valanga di novità, compresa la dark mode.

Filtri, reazioni, e soppressione del rumore potenziata sono le ultime aggiunte alla piattaforma di conferenze video di Zoom, elementi grazie ai quali la società sta tentando di mantenere sempre aggiornata la piattaforma e al passo con i rivali, che in questo periodo di pandemia risultano altrettanto impegnati a fornire nuove caratteristiche e funzioni per le videochiamate.

Crediamo che le persone si connettano meglio in video, ma sentirsi in contatto quando si lavora da casa è ancora una sfida. Gli elementi casual e divertenti che ci uniscono in ufficio sembrano mancare nella cultura delle riunioni virtuali … Zoom vuole darti la possibilità di sentirti al meglio nelle riunioni virtuali, esprimere la tua individualità e creare momenti di divertimento nella tua giornata con alcune nuove caratteristiche che migliorano il livello del divertimento

A tal fine, tra le novità di Zoom 5.2 c’è una migliorata soppressione del rumore, così da poter evitare durante le video conferenze il pianto di un bambino, piuttosto che il richiamo del vostro piccolo animaletto domestico.

Con la nuova versione, Zoom ha anche aggiunto nuovi strumenti per migliorare l’aspetto video dei partecipanti alla riunione, inclusa la regolazione dei filtri per ottimizzare l’aspetto dei pannelli video degli utenti in base alle proprie impostazioni di luce. È stato inoltre aggiunto un cursore di regolazione all’impostazione “Ritocca il mio aspetto“, offrendo agli utenti un maggiore grado di controllo sull’intensità delle impostazioni di ritocco.

Per le presentazioni di keynote e PowerPoint, Zoom ora consente ai relatori di sovrapporre il proprio video su qualsiasi cosa condividano sullo schermo, una sorta di schermo verde virtuale, con possibilità di spostare questo video in qualsiasi parte dello schermo e ridimensionarlo. Infine, non mancano nuove reazioni, emoji e filtri in stile Snapchat, tutti aggiunti alla casella degli strumenti delle funzionalità di Zoom.

Come già accennato, arriva il supporto alla Dark Mode, che permetterà finalmente agli utenti di beneficiare di una interfaccia scura, soprattutto per chi intenda lavorare nelle ore notturne. Per accedere alle nuove funzionalità, i clienti non dovranno far altro che eseguire l’aggiornamento a Zoom 5.2. Clicca qui per scaricarlo.

