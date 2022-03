La conferenza sviluppatori Google-IO si svolgerà l’11 e il 12 maggio

Google-IO, l’annuale conferenza sviluppatori di Big G, avrà luogo dall’11 al 12 maggio. I contenuti di quest’anno saranno disponibili virtualmente e gratuitamente per tutti.

Dopo la cancellazione dell’evento nel 2020 in risposta alla pandemia di COVID-19, la conferenza era diventata virtuale già nel 2021. Quest’anno presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View sarà presente una piccola parte di pubblico composto da dipendenti di Google e alcuni partner.

I contenuti di quest’anno saranno disponibili on demand e in diverse lingue, con le traduzioni di alcuni contenuti offerte nei video sottotitolati che saranno disponibili subito dopo l’evento.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022

L’evento in questione offre agli sviluppatori la possibilità di relazionarsi e parlare con esperti di Big G, ottenere accesso agli ultimi prodotti dell’azienda per sviluppatori. Lo scorso anno Google offri una anteprima di Android 12, e annunciò – tra le altre cose – aggiornamenti per Mappe, per le funzionalità di ricerca, e la suite Workspace.

Quest’anno, con ogni probabilità saranno disponibili ulteriori informazioni e dettagli su Android 13 (nome in codice “Tiramisù)”, presentato in anteprima lo scorso mese.

Apple non ha ancora annunciato la data per la sua annuale conferenza sviluppatori; lo scorso anno la Casa di Cupertino annunciò la WWDC (Worldwide Developers Conference) il 30 marzo e anche quest’anno sarà probabilmente necessario aspettare fino a tale data per conoscere i primi dettagli sulla WWDC 2022.