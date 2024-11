Google Pixel 9 e 9 Pro XL su Amazon costano 100 euro meno

Pubblicità

Si può dire che il Black Friday sia già iniziato, almeno per chi ha pensato di acquistare un Google Pixel 9 di Google. Su Amazon, sia il modello standard, che il Pro XL costano 100 euro meno rispetto al listino originale.

I due terminali non hanno bisogno di presentazioni, trattandosi degli smartphone della casa di Google. Il modello standard è il Pixel 9, che potrebbe essere definito come lo smartphone di punta entry-level di Google, anche se di entry level ha ben poco.

Come negli anni precedenti, le maggiori differenze tra questo modello e le sue controparti Pro risiedono nel sistema di fotocamere e nel display. Invece di una configurazione a tre fotocamere, il terminale propone solo le lenti grandangolari e ultra-grandangolari, senza il teleobiettivo 5x. Inoltre, al posto di un display Super Actua, il pannello è un Actua con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento di 120Hz, sebbene Google abbia aumentato la luminosità massima del 35%, portandola a 2.700 nit rispetto al precedente modello.

Quest’anno Google ha potenziato la RAM dell’intera serie per supportare alcune funzionalità di Gemini, l’AI proprietaria, con il modello base Pixel 9 che ne beneficia maggiormente, passando da 8GB nel 2023 a ben 12GB di quest’anno.

A livello tecnico Pixel 9 e 9 Pro XP sono equipaggiati con il SoC Google Tensor G4 e il coprocessore di sicurezza Titan M2. Quanto al display, il modello standard offre uno schermo Actua (OLED) ha una dimensione di 6,3 pollici e una risoluzione di 1080 x 2424 con una densità di 422 PPI. Oltre ai menzionati 12GB di RAM, propone opzioni di archiviazione da 128GB o 256GB, con l’offerta lancio che prevede il modello da 256 GB a 899 euro, proprio come quello da 128 GB.

Il terminale ha una batteria da 4.700mAh con ricarica USB-C da 45W che può raggiungere il 55% in circa 30 minuti, e supporta la ricarica wireless rapida Qi e la condivisione della batteria.

Google Pixel 9 Pro XL

Il Pixel 9 Pro XL, come già accennato, è il vero successore diretto del Pixel 8 Pro. Rispetto Pro più piccolo, il Pro XL ha un display più grande, una batteria più capiente e le velocità di ricarica più rapide. Ed infatti, anche se il terminale carica a 45W come il Pixel 9, Google afferma che in 30 minuti può raggiungere il 70% di carica, rispetto al 55% del 9 Pro nello lasso di tempo. Questo potrebbe essere dovuto a una possibile configurazione a doppia cella di potenza.

Il Pixel 9 Pro XL è dotato del SoC Google Tensor G4, un display Super Actua da 6,8 pollici con risoluzione di 1344 x 2992 (486 PPI), 16GB di RAM, opzioni di archiviazione fino a 1TB, e una batteria da 5.060mAh con ricarica USB-C da 45W.

Prezzi e sconti su Amazon

Pixel 9 e 9 Pro XL si acquistano su Amazon con coupon sconto di 100 euro, che si seleziona direttamente sulla pagina di acquisto. Di seguito i link per gli smartphone in offerta:

