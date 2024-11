Renne e led in qualsiasi forma, le luci Twinkly 2024 le presenta Chevy Chase

Pubblicità

Twinkly ci stupisce da anni con le sue soluzioni per l’illuminazione Smart, ma quel che ha presentato quest’anno supera ogni aspettativa.

I prodotti 2024 dedicati alle decorazioni natalizie non sono solo belli e innovativi, ma anche capaci di trasformare le nostre case in ambienti dove aleggia quell’atmosfera magica che solo il Natale riesce ad emanare.

Alcuni si possono usare anche nel resto dell’anno, potendo così illuminare gli spazi esterni con la comodità del controllo remoto a portata di tutti.

Di seguito vi presentiamo le novità 2024. Hanno come testimonial Chevy Chase, celebre – tra le altre – per il suo ruolo di protagonista nella pellicola Un Natale esplosivo!. E sapete una cosa? al contrario di quello che accade nel film, questa volta pare abbia imparato a installare le luminarie in modo sicuro e più fantasioso e Smart.

Twinkly Strings 750

Questa catena di luci, come suggerisce il nome stesso, si compone di 750 LED a colori vivaci che si adattano facilmente a diverse configurazioni, sia per l’interno che per l’esterno.

Come le altre dell’azienda si possono personalizzare con numerosi effetti di luce e sincronizzare le luci con la musica, creando un ambiente festivo unico.

Costa 269,99 €

Twinkly Tree Topper

Questo vel’abbiamo presentato di recente: è un puntale Smart a forma di stella che non solo aggiunge un punto di luce brillante in cima all’albero, ma si integra anche perfettamente con le luci Twinkly già in uso, rappresentando quindi un modo semplice e raffinato per elevare l’aspetto del proprio albero di Natale.

Costa 49,99 €

Twinkly Net Lights

Ecco una novità davvero interessante: si tratta di una soluzione particolarmente adatta per coprire superfici più ampie come pareti, finestre o esterni, creando un effetto luminoso uniforme e coinvolgente in maniera facile e veloce.

Come tutte le luci Twinkly, anche queste possono essere controllate tramite app per scegliere tra diversi schemi di illuminazione, che variano dal classico bianco caldo alle più vivaci combinazioni di colore.

Costa 99,99 €

Twinkly Permanent Lights

Queste luci sono progettate per resistere alle intemperie, quindi si possono usare per decorare l’esterno della casa, i giardini o i terrazzi, risultando comode e utili anche nel resto dell’anno.

Appaiono come dei faretti e si installano a soffitto o intorno alle cornici, quindi sono poco appariscenti di giorno quando sono spenti, ma possono fare molta luce quando scende la sera, illuminando ad esempio il perimetro della casa o l’ingresso.

Costa 299,99 €

Twinkly Reindeers

Le renne Stag e Doe aggiungono invece un tocco di eleganza e allegria al giardino o al cortile: con la loro forma dettagliata e le luci integrate permettono di allestire un angolo incantato nel giardino con un effetto luminoso che attira l’attenzione ma senza mai risultare invadente.

Il Reindeers Stag costa 249,99 € mentre il Reindeers Doe costa 229,99 €.

Twinkly Spritzer

Infine per completare l’atmosfera festiva questo dispositivo, che “spruzza” luci in un effetto cascata, particolarmente indicato per simboleggiare l’arrivo della neve o per enfatizzare un’ambientazione particolarmente festosa.

Costa 95 €

Ricapitolando

Qui di seguito trovate l’elenco completo delle novità 2024 di Twinkly insieme ad una serie di altri prodotti della medesima azienda lanciati negli anni precedenti, sempre a tema natalizio, che potrebbero aiutarvi a completare le vostre decorazioni, anche alla luce degli sconti attualmente in corso.

A 99,99 € invece di 99,99 € | sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Su Twinkly

L’azienda è spesso citata nelle nostre pagine per l’innovazione che porta nell’illuminazione di casa e all’esterno, in special modo per quanto riguarda le decorazioni natalizie. Dalle luci per l’albero fino all’illuminazione stradale di Portofino, con la capacità di creare l’atmosfera giusta anche durante il resto dell’anno in occasione di festività ed eventi.

Della gamma Twinkly fa parte anche la più recente serie Plus e diversi modelli che abbiamo avuto anche l’occasione di recensire.

Se siete alla ricerca di un sistema di illuminazione Smart degno di tale nome, con Twinkly andate sul sicuro. Per scegliere quello natalizio che fa più al caso vostro potete affidarvi alla nostra guida delle migliori.