Topaz Photo AI migliora i volti e non solo con l’IA su Mac

Topaz Photo AI è un software sviluppato dalla software house Topaz Labs che consiste in una serie di app e plugin per Mac che sfruttano tecnologie di Intelligenza Artificiale per rimuovere rumore digitale e aumentare la risoluzione delle foto.

I risultati possibili in molti casi sono già notevoli con la funzionalità automatiche ma i più esperti possono sfruttare app e plugin specifici: Topaz Gigapixel AI, Sharpen AI e DeNoise, con maggiori controlli sulle procedure da eseguire.

Particolarmente interessante la funzione “Recover Faces”, basata sull’IA e in grado di ripristinare in modo realistico volti da immagini offuscate / contenuti a bassa risoluzione, ma anche migliorare la qualità complessiva dell’immagine con varie tecniche.

La funzione “Recover Face” può essere disattivata (ed è richiamabile solo quando l’IA individua un volto) e peculiarità quali la possibilità di individuare automaticamente skyline urbani, scorci paesaggistici e soggetti umani, contribuisce a migliorare le procedure di masking ed elaborazione. Le funzioni di IA non sempre sono efficaci ma i controlli consentono di controllare in vari modi i possibili risultati.

Topaz Photo AI 1.1 è venduta 199$ direttamente sul sito del produttore. È richiesto macOS 10.15 Catalina ed è possibile scaricare una versione gratuita utilizzabile per 30 giorni (alle foto elaborate con questa versione è applicata una filigrana). Dopo l’installazione, l’app principale è richiamabile dalla cartella Applicazioni; da software come Photoshop e simili si richiama da l menu “Filtri”.

Le app della suite sono disponibili anche singolarmente a 79,99$ cadauna. Il software è disponibile sia come app indipendente, sia come plug-in per Adobe Photoshop/Lightroom o Affinity Photo (si può sfruttare anche con flussi di lavoro per Capture One). La software house che produce questa applicazione offre anche un software simile per l’editing video, denominato Topaz Video AI.