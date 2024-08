Google suggerisce di disattivare il 2G sugli smartphone

Pubblicità

Nel mondo delle reti 5G ormai onnipresenti esistono ancora reti 2G, 3G e 4G. La tecnologia di seconda generazione usata nell’ambito della telefonia cellulare dovrebbe essere disattivata prima possibile sui dispositivi. A riferirlo è Google citando uno studio della GSMA (associazione che cura gli interessi di centinaia di operatori di rete mobile) dal quale si evince che attacchi 2G sono sempre più comuni e che sono stati individuati in Francia, ma anche in Vietnam, Norvegia, Thailandia e altre nazioni ancora.

Il Fraud and Security Group del GSMA evidenzia una frode nota come SMS Blaster e che consiste nell’invio massiccio di SMS fraudolenti, in grado di iniettare payload Smishing (SMS phishing) nei dispositivi degli utenti, potenzialmente pericolosi con attacchi man-in-the-middle in grado di individuare dettagli su account degli utenti, sfruttando la mancanza di autenticazione reciproca in 2G.

Esistono dispositivi in grad di simualre reti cellulari, noti come False Base Stations (FBS) o Stingray: apparecchi radio che imitano vere stazioni cellulari per indurre i dispositivi mobili a connettersi a loro; tali supporti vengono comunemente utilizzati per portare a termine attacchi alla sicurezza e alla privacy, come la sorveglianza e l’intercettazione delle comunicazioni.

Sugli smartphone appaiono SMS apparentemente legittimi ma che sono in realtà truffe. Questi particolari SMS non sono complicati da creare e anche utenti alle prime armi possono imitare in particolare operatore o rete, senza destare preoccupazione dal ricevente.

Google consiglia di disattivare la rete 2G sugli smartphone Android; per gli utenti in possesso di un dispositivo Pixel sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Rete e internet -> SIM, qui cliccare sulla SIM e scorrere in basso fino alla voce “Consenti 2G” per disattivarla. Su iPhone non c’è una opzione del genere e una richiesta specifica è stata da tempo fatta dall’EFF.

Le reti 2G sono ormai in disuso: la maggior parte dei telefoni è in grado di effettuare chiamate in 3G o 4G (con qualità superiore) e sono pochi i dispositivi che ancora supportano la seconda generazione di connettività Internet mobile. Il 15 ottobre 2022 TIM ha completato in tutta Italia lo spegnimento della tecnologia 3G sulla rete mobile ma permette di continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, sfruttando la rete 2G, con nella navigazione Internet. In molti paesi europei la rete 2G verrà dismessa entro il 31 dicembre 2025.

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.