Nissan, Honda e Mitsubishi Motors, accordo veicoli elettrici e intelligenza

Nissan, Honda e Mitsubishi hanno annunciato la firma di un memorandum d’intesa per discutere possibili partnership negli ambiti dell’intelligenza e dell’elettrificazione dei veicoli, sulla base dell’accordo già firmato da Nissan e Honda il 15 marzo scorso.

Nissan e Honda riferiscono di lavorare per accelerare ulteriormente gli sforzi per contribuire a realizzare “una società a zero emissioni di carbonio e senza incidenti stradali”. In previsione di una collaborazione in aree quali le tecnologie ambientali, di elettrificazione e lo sviluppo di software, sono in corso discussioni di ampio respiro.

Per facilitare questo processo, è essenziale integrare le tecnologie e i punti di forza di ciascuna azienda, migliorando le rispettive efficienze. La partecipazione di Mitsubishi Motors alle aree di potenziale collaborazione tra Nissan e Honda è indicata come qualcosa in grado di apportae nuove conoscenze, favorire le sinergie tra le tre aziende, nonché nuove opportunità commerciali.

“L’industria automobilistica sta attraversando un periodo di trasformazione che si realizza una sola volta in un secolo”, ha dichiarato Toshihiro Mibe, President and Representative Executive Officer di Honda. “Ci aspettiamo che la combinazione di tecnologie e conoscenze sviluppate da Nissan e Honda, così come la loro forza e il loro impegno, siano in grado di contribuire alla crescita del settore. L’esperienza di Mitsubishi Motors ci consentirà di risolvere più rapidamente gli aspetti legati all’elettrificazione e all’intelligenza dei veicoli su scala globale e di contribuire a guidare i cambiamenti della società come top runner.”

Makoto Uchida, Representative Executive Officer, Presidente e CEO di Nissan prevede che “la partnership si evolva in qualcosa che crei maggior valore”. Takao Kato, Representative Executive Officer, Presidente e CEO di Mitsubishi Motors a spiegato che l”a collaborazione con i partner è essenziale nell’industria automobilistica di oggi, che sta subendo rapidi cambiamenti a causa di innovazioni tecnologiche come l’elettrificazione e l’intelligenza dei veicoli”.

