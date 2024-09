Google Wallet ID permetterà di aggiungere il passaporto nel wallet del telefono

Pubblicità

Google sta lavorando a una nuova funzionalità che, inizialmente solo alcuni stati USA, permetterà di ottenere un ID digitale utilizzabile alla stregua di un passaporto.

Il concetto è simile a quello che su iPhone o Apple Watch permette di mostrare la patente di guida o la carta d’identità da Apple Wallet a determinati checkpoint, centri e sedi dell’agenzia governativa TSA (Transportation Security Administration) e gli stati americani che supportano questa novità sono più o meno gli stessi che già supportano la patente nel wallet di iOS/watchOS (Arizona, Colorado, Georgia, Hawai, Maryland e Ohio).

Secondo Big G (qui dettagli) i passaporti digitali possono far risparmiare tempo e stress in aeroporto quando si viaggia su voli nazionali. Oltre che per controlli vari in viaggio, il sistema potrebbe essere usato anche per la verifica dell’età dell’utente su siti web: l’azienda di Mountain View ha infatti annunciato lo sviluppo di un’API aperta agli sviluppatori di siti internet, che consente la verifica sicura dell’età del consumatore. Sfruttando un browser che supporta queste API e funzioni di verifica sul telefono, dovrebbe essere possibile ottenere la certezza sull’età dell’utente inviando i dati necessari per l’identificazione.

Il concetto è di particolare interesse per i siti che richiedono la verifica dell’età prima di consentire il login. Le API di Google sono in grado di garantire la maggiore età dell’utebte, senza inviare altri dettagli, quella che potrebbe essere la soluzione a un problema posto da leggi per la verifica dell’età online, per evitare l’esposizione alla pornografia su internet dei minori, leggi che spesso non tengono conto dei rischi che queste comportano per la tutela della privacy.

Per il momento è improbabile che una funzione simile arriverà in Europa (l’UE è estremamente protettiva in merito ai dati privati dei suoi cittadini ed è probabile che, se arriveranno, saranno offerte app ad hoc) ma la strada è aperta, e potrebbe essere di “ispirazione” per favorire misure concrete legate alla verifica anagrafica online.