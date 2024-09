Yeelight illumina IFA 2024 con LED e lampade smart per ogni esigenza

Pubblicità

Yeelight è tornata anche per questo 2024 all’IFA, con una gamma di nuovi prodotti e collaborazioni. Naturalmente, il focus principale rimane sulla illuminazione intelligente e connesso, accompagnato dall’espansione delle serie Yeelight Fun e Yeelight Home, arricchite da partnership strategiche.

Curtain Lights

Al centro della serie Yeelight Fun ci sono le curtain lights. Si tratta di luci con 475 LED, che formano praticamente una tenda con altezza pari a 2 metri e una larghezza di 1,5 metri, che possono essere facilmente collegati per creare scenari personalizzati. Offrono una vasta gamma di schemi di illuminazione preimpostati, inclusi emoji, GIF e opzioni fai-da-te, ideali per aggiungere un tocco creativo. Con certificazione IP65, sono ottimizzati anche per l’uso esterno, ma possono naturalmente funzionare all’interno.

Dotati di tecnologia RGBICW, saranno disponibili al prezzo di 129,99 dollari.

Altri prodotti della Fun Series sono le Permanent Lights, luci RGBICW, pensate per l’illuminazione architettonica sotto gronda, in grado di creare atmosfere vivaci per ogni occasione.

Disponibili in lunghezze di 15m, 30m e 45m, offrono anche possibilità di estensione.

Ancora, presentate in fiera le Christmas String Lights, Luci di Natale impermeabili con tecnologia IP44 che si sincronizzano con la musica e si adattano all’ambiente domestico.

Ovviamente, sono ideali per addobbare gli alberi, caminetti e mettere in scena decorazioni varie. Disponibili in versioni da 10m e 20m hanno un prezzo, rispettivamente, di 59,99 e 89,99 dollari.

Chiudono il cerchio le Basic Lightstrips, strisce LED RGBICW economiche e piuttosto lunghe, perfette per chi cerca soluzioni accessibili. Disponibili in lunghezze da 6m, 12m e 20m con effetti dinamici e controlli semplici hanno prezzi di 14,99, 28,99 e 47,99 dollari.

Tutti i nuovi prodotti offrono connettività Bluetooth per un controllo rapido e, in futuro, saranno compatibili con Matter tramite un gateway aggiornato.

Yeelight Pura Monitor Light Bars

La serie Yeelight Home si arricchisce con la nuova collezione di Pura Monitor Light Bars, ideali per schermi da 13,8′ a 34 pollici. Offrono dimmerazione continua, bianchi regolabili e compatibilità con schermi curvi.

Si tratta di barre luminose ideate per professionisti, gamer e utenti domestici. Qieste Pura Light Bars partono da 39,99, con controlli sia touch che tramite telecomando.

Altre novità della Home Series includono la Plafoniera Arwen, che offre effetti dinamici grazie all’illuminazione frontale RGBICWW e a quella posteriore RGB.

Ancora, sono stati aggiornati i Gadget Smart, tra cui luci notturne, luci per armadi ultra sottili e lo smart tracker Yeetag, per semplificare la gestione della casa intelligente.

Collaborazioni strategiche

Quanto alle collaborazioni, Yeelight ha avviato partnership con Hisense, per abbinare le TV del marchio orientale, alla sua lightstrip Yeelight Obsid RGBIC e alla lampada smart Yeelight Cube, con funzioni di sincronizzazione del colore dello schermo e della musica: in questo modo i televisori di Hisense potranno dotarsi di un sistema simile all’Ambilight di Philips con integrazione di una app per il sistema operativo VIDAA

Ancora, Yeelight ha messo in evidenza la collaborazione con Samsung SmartThings, mostrando la compatibilità con Cube, le lightstrips, la monitor light bar e altri prodotti e altri prodotti nel settore dell’illuminazione smart.

Ultimo, non per importanza, l’ampliamento dell’ecosistema SignalRGB e LIGHTLINK, dove sono stati migliorati gli effetti di sincronizzazione con schermo e musica. Queste integrazioni permettono connessioni con piattaforme come Spotify su LIGHTLINK e Minecraft su SignalRGB.

I prodotti Yeelight sono disponibili su Amazone su AliExpress.

