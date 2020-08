GoPro Hero 9 Black potrebbe avere lo schermo frontale a colori per i video-selfie

Le action camere sono nate per registrare video in tutte quelle attività in cui risulterebbe difficile farlo con una telecamera tradizionale o con un cellulare. Soprattutto negli sport, specialmente quelli più estremi. Ma vengono sempre più usate anche dai vlogger, quelle persone che per lavoro o diletto si auto-filmano per raccontare le loro storie.

Scelgono un’action camera perché è piccola, piccolissima, e quindi super-leggera e pratica. Per altro grazie alle recenti tecnologie la qualità di ripresa è ormai paragonabile a quella di una telecamera molto più grande ed ingombrante. Certo, sono oggetti meno controllabili dal punto di vista delle funzioni, registrano in semi-automatico o del tutto autonomamente, ma per chi vuole viaggiare leggero rappresentano una scelta intelligente.

Tra i massimi esponenti in questo settore c’è GoPro, a conoscenza di questa nuova e crescente adozione delle proprie telecamere per un settore che di giorno in giorno aumenta la sua fetta di presenza. E’ per questo che la prossima Hero 9 Black potrebbe far felici soprattutto queste persone. Secondo le indiscrezioni dovrebbe montare infatti uno schermo secondario sulla facciata anteriore diverso dai soliti. Da diverse generazioni infatti ne viene usato uno piuttosto basilare attraverso il quale si possono leggere i dati principali della ripresa come il tempo di registrazione, la risoluzione e via dicendo.

Quello della GoPro Hero 9 Black dovrebbe essere invece un piccolo display, addirittura a colori, con cui aggiustare facilmente l’inquadratura nelle riprese che ci si fa da soli, senza dover collegare la telecamerina ad uno schermo secondario, magari uno smartphone, andando così a perdere la compattezza e l’agilità nell’uso di questi piccoli gioielli della tecnologia.

Non sarà però solo questa l’unica novità. Si parla infatti di un supporto video 5K, anche se non si sa ancora a quale framerate sarà possibile registrare con questa risoluzione. Purtroppo non si sa neppure quando sarà commercializzata e a che prezzo: di solito lancia i propri prodotti tra la fine dell’estate e l’autunno quindi, se verrà mantenuta questa tradizione, potrebbe essere solo questione di giorni, settimane al massimo, prima di poterla vedere e comprare.

In ogni caso si tratterà di un lancio particolarmente importante: la scorsa primavera GoPro ha dovuto ridurre i posti di lavoro a causa della pandemia di coronavirus, che ha danneggiato sia le vendite che la base dei clienti dell’azienda. Chiaramente, non essendoci la possibilità di uscire di casa c’è stato meno interesse verso questa categoria di prodotti.