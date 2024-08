Vasco Rossi, concerti e film ripresi con 22 telecamere Sony

Pubblicità

Gli ultimi concerti da record di Vasco Rossi a Milano e Bari nel mese di giugno sono stati ripresi da Sony e TAV impiegando per la prima volta ben 22 telecamere Sony: riprese e materiali sono impiegati per creare un nuovo film sulla rockstar più celebre d’Italia attesissimo dai fan in arrivo in autunno.

TAV – Trans Audio Video è specializzata in prodotti per la produzione video professionale, televisiva, broadcast, cinematografica, fotografica oltre che nella video sorveglianza industriale. In collaborazione con Sony Europe TAV ha supportato la realizzazione di immagini proiettate sui mega schermi durante i concerti di Vasco Rossi che si sono svolti a Milano dal 7 al 20 giugno e poi a Bari dal 25 al 30 giugno.

Il risultato della collaborazione Sony e TAV, oltre alle riprese dal vivo sui mega schermi per concerti già entrati nella storia, è una raccolta di immagini e video che sono impiegati per realizzare il film sulla rockstar in uscita questo autunno, grazie al contributo di rinomati registi e direttori della fotografia.

Per gli appassionati di Vasco e di produzione audio e video Sony e TAV svelano i dettagli della strumentazione impiegata durate i concerti. La troupe ha testato e ottimizzato le telecamere Sony e la strumentazione nella data zero del tour di Vasco Rossi, il concerto nello Stadio Comunale di Bibione del 2 giugno.

Il regista Giuseppe Romano, in arte Pepsy Romanoff, con la casa di produzione Except e la supervisione tecnica della società di servizi di produzione EMG Italia, hanno voluto dare una connotazione cinematografica alle riprese. Per trasportare le emozioni vissute a San Siro sono stati impiegati i modelli Cinema-Line di Sony.

In questo evento senza precedenti per numero di spettatori, che hanno superato le 500.000 presenze, sono state impiegate le telecamere Sony 4K 2/3” HDC-4300 e una nuova HDC-5500V – Versione ND Filter, insieme alla linea Full Frame a partire dalla FX-3 fino ai modelli Venice e Burano, che offrono in combinazione elevata qualità dell’immagine e colorimetrica, unita alla elevata flessibilità di assetto di ripresa.

Durante i concerti la speciale illuminazione ha permesso di spingere al massimo le prestazioni dei sensori camera all’esterno, porittando le immagini su immensi led-wall scenografici ad alta risoluzione. Le soluzioni Sony adottate per le riprese sono:

La nuova HDC-5500V per catturare e masterizzare registrando in qualità eccellente e in modalità continua direttamente a bordo della propria unità di controllo in XAVC-CLASS 480 S-Log3 S-Gamut3.CINE e per offrire tutti i primi piani di Vasco Rossi con l’esclusiva tecnologia denominata VND (Variable Neutral Density filter) che ha permesso di controllare in modo continuo la profondità di campo pur adottando un’ottica da 2/3”.

Sei videocamere HDC-4300 4K HDR sono state utilizzate per le riprese dal vivo trasmesse sullo schermo LED di oltre 1.000 metri quadrati in completa assenza di interferenza per offrire immagini con colori, dinamica e definizione di altissimo livello.

Una Venice 2, macchina da presa digitale con sensore Full-Frame e registrazione X-OCN interna e gamma di sensori 8K e 6K, era montata su track dolly e posizionata insieme alla HDC-5500V a notevole distanza di fronte all’imponente stage.

La nuova Burano è stata posizionata sotto il palco, utilizzata dal Dop Emanuele Cerri, per riprendere Vasco in primo piano

Quattro ILME-FX6, una ILME-FX3 e tre PXW-FX9 parte della Cinema Line di Sony, sono state dislocate per le riprese soggettive, tra cui una utilizzata sul palco direttamente dal regista Pepsy Romanoff. Una FX6 su TowerCam di fronte al cantante e una su Koala Dolly appeso alle americane sopra il palco su cavo di 60m per riprese dinamiche e per fornire agli spettatori un’esperienza visiva immersiva.

Le telecamere PTZ modello ILME-FR7 con Large Format Sensor controllate nei movimenti dalla regia tramite il pannello RM-IP500 con ottiche SELP1635G sono state posizionate sul palco per le riprese della band, rispettivamente per la batteria, chitarre e tastiere con l’aggiunta di una ulteriore ILME-FX3 per quest’ultima.

Un ruolo importante lo hanno avuto anche i prodotti Sony che hanno lavorato in “background” offrendo controllo completo di un sistema di imponente complessità e scala: il nuovo CNA-2 (Camera Network Adapter) che offre massima precisione dei parametri relativi alla qualità delle immagini rappresentati in una chiara timeline come Black, Gain, Temperatura Colore e IRIS, una Dashboard chiara sullo stato delle sette telecamere HDC anche per le connessioni in fibra, diagnostica, matching e dati di log.

Le immagini sono converse per una valutazione accurata sul Monitor Sony Trimaster EL modello PVM-X2400 4K HDR 1000 nit dotato anche di strumenti, grazie al quale si è raggiunta l’ottimizzazione della qualità per il Live e per il materiale registrato.

“Sono anni che ho scelto di ritrarre le mie storie con Sony – dichiara il regista Pepsy Romanoff – “La capacità di Sony di fare evolvere le telecamere fino ad arrivare ad oggi con Burano, Venice II e soprattutto con la stupefacente Sony HDC-F5500V, ha creato il mix perfetto tra cinema e broadcast e ha caratterizzato insieme a tutta la filiera Sony Cine lo spettacolo Vasco Live XXIV di San Siro”.

“Quest’anno abbiamo utilizzato 22 camere Sony per raccontare questa incredibile performance. Ho cercato di raccontare Vasco in ogni piccolo dettaglio dal primissimo piano con la Burano, da una distanza di 4/5m, alle meravigliose immagini aeree che abbiamo realizzato grazie a Moovie Srl sviluppando un air lift crane capace di ruotare a 360 gradi e di muoversi da parte a parte del palco stando ad una quota di 28 mt di altezza fino a scendere al piano palco; questa tecnologia sviluppata ad hoc per lo show ci ha dato la possibilità di ritrarre uno concerto in maniera unica nel suo genere che vedremo presto al cinema e in piattaforma”.

