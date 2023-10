Halloween alle porte, Amazon apre il negozio dedicato

Se i vostri bambini adorano la festa di Halloween, potete allietargliela dando un’occhiata a quel che propone Amazon. Per l’occasione infatti il colosso degli e-commerce ha deciso di aprire una speciale vetrina dedicata a tutto quel che concerne questa festa che, come tradizione vuole, cade il 31 ottobre di ogni anno.

Maschere e costumi mostruosi, caramelle di mille colori e l’immancabile zucca: lo sentite il richiamo di Halloween? Di origini antichissime e in parte ancora incerte, è una ricorrenza molto amata da grandi e piccini soprattutto nei paesi anglosassoni, ma con gli anni ha saputo conquistare un po’ tutto il mondo, Italia compresa.

Cosa bolle in pentola

In questa pagina trovate tutto l’occorrente: dai costumi per i bambini che si vogliono preparare per andare di porta in porta a chiedere i dolcetti con “la minaccia” dello scherzetto, a quello per gli adulti che invece hanno già preso i biglietti per la festa a tema della propria città. Ci sono perfino i costumi per gli animali domestici, per chi vuole rendere un po’ più “terrificante” la passeggiatina quotidiana in questo giorno di festa.

Non mancano poi i dolcetti per chi vuole rifornirsi per tempo e non farsi trovare impreparato, le decorazioni per addobbare casa e sale da ballo, trucchi e make-up per rendere ancora più sensazionale la propria maschera. E poi accessori, giocattoli, libri e film per gustarsi una serata a tema in compagnia. Non mancano poi i prodotti da cucina, con stampini per i biscotti e ricettari «per festeggiare la notte più paurosa dell’anno», come quello non ufficiale a tema Harry Potter:

Dalla Burrobirra ai Calderotti, oltre 150 magiche ricette per la delizia di maghi e babbani

La vetrina speciale

Da questo link raggiungete la pagina della vetrina in un lampo: a quel punto potete spulciare le singole sezioni oppure sfogliare l’elenco sottostante ordinando i prodotti per prezzo (fino a 10 €, fino a 30, fino a 50 oppure oltre 50 €) e filtrare i risultati visualizzando soltanto le offerte o solo quei prodotti per i quali è disponibile la confezione regalo.