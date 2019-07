Honor Band 5, la smartband che sfida Xiaomi Mi Band 4 a soli 22 €

Se Xiaomi si dà da fare, di certo Honor non sta a guardare: il brand di Huawei risponde subito al successo della recente Xiaomi Mi Band 4 con la smartband diretta concorrente ad un prezzo imperdibile. La nuova Honor Band 5 è infatti disponibile in prevendita a soli 22 euro.

La smart band di Honor, giunta alla quinta versione, non ha nulla da invidiare alla rivale Xiaomi: display AMOLED da 0.95 pollici caratterizzato da risoluzione 240×120, 282 ppi, e da 8 diverse watch faces, per offrire ampia scelta estetica.

Non manca anche l’impermeabilità, anche questa volta fino a 50 metri di profondità (5 ATM), come la concorrente, che permette ampio utilizzo per le attività acquatiche.

Rilevamento del battito cardiaco? c’è, naturalmente: capace di recuperare i dati cardiaci 24 ore su 24 sfruttando l’algoritmo proprietario TruSeen 3.0 sviluppato da Huawei.

Compatibile con iOS e Android, consente anche di controllare l’applicazione fotocamera del vostro smartphone, per scattare da remoto nel caso in cui fosse necessario.

Non manca poi il tracciamento delle attività fisiche, fra cui conta passi, nuoto ed ogni tipo di attività fitness e sportiva, senza dimenticare il tracciamento del sonno e la sveglia intelligente, il tutto tramite l’apposita applicazione dedicata, utile anche per impostare la ricezione delle notifiche direttamente sulla smartband.

La batteria non si discosta dagli standard, con una durata che può arrivare massimo fino a 20 giorni.

In definitiva Honor Band 5 si candida ad essere la “Xiaomi Mi Band 4 killer” soprattutto per il prezzo: a soli 22 euro è un acquisto che non potete lasciarvi scappare, cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.