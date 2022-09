Hogwarts Legacy, nuovo trailer svela contenuti esclusivi per PlayStation

Chi giocherà ad Hogwarts Legacy ambientanto nell’universo di Harry Potter su PlayStation avrà accesso a una missione esclusiva per questa console: lo svela il nuovo trailer lanciato su YouTube poche ore fa, grazie al quale è possibile dare un ulteriore sguardo al gioco in arrivo su diverse piattaforme il prossimo febbraio.

E’ di qualche giorno fa il primo trailer mostrato al Gamescom grazie al quale gli appassionati hanno potuto saggiare alcuni degli inquietanti temi in cui si imbatteranno nel momento in cui potranno mettere mano al videogioco, e il nuovo filmato non si smentisce.

Questa volta non sono gli Inferi a dominare la scena, ma le vicende che ruotano intorno a un negozio infestato a Hogsmeade, il villaggio abitato solo da maghi che si trova nei pressi del castello di Hogwarts. Il trailer ci fa fare la conoscenza con Madama Mason, una strega che sta cercando di vendere il suddetto negozio, al di sotto del quale è presente una inquietante prigione che ospita manichini di legno a grandezza naturale e chissà quali altri misteri.

Le scene che si vedono nel filmato, come dicevamo, fanno parte della missione Haunted Hogsmeade Shop che sarà disponibile soltanto per chi giocherà a Hogwarts Legacy da PlayStation 4 e PlayStation 5.

Al termine dell’avventura i giocatori potranno sbloccare contenuti esclusivi aggiuntivi, come il set cosmetico del negoziante, e soprattutto avranno la possibilità di aprire un proprio negozio ad Hogsmeade dove potranno vendere oggetti a prezzi ridotti.

Chi preordina il gioco su PS4 e PS5 riceverà anche la ricetta per poter creare una delle pozioni più complicate che gli appassionati della saga di Harry Potter conoscono molto bene: la Felix Felicis, conosciuta anche come “Fortuna Liquida”, che rende chi la beve incredibilmente fortunato.

Hogwarts Legacy, lo ricordiamo, si può già preordinare sia su PS4 e PS5 che per Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Chi preordina ora potrà accedere in esclusiva alla missione con cui si può ottenere la particolare cavalcatura Onyx Hippogriff.

L’uscita del gioco è prevista per il 10 febbraio 2023 per tutte le piattaforme già citate tranne che per Nintendo Switch, la cui data dovrebbe essere annunciata a breve. C’è anche l’edizione Deluxe che permette di accedere al gioco con 72 ore di anticipo e consente di ottenere il pacchetto Arti Oscure. Prezzi e altre curiosità le abbiamo già raccontate in questo precedente articolo.