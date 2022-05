Hoto, la bilancia da cucina in vetro temperato

Se avete bisogno di una bilancia da cucina, al momento potete comprarne una di ottima qualità in offerta lancio. Si tratta della HOTO QWCFC001, caratterizzata da un design minimalista: ha la forma circolare, con diametro di 17 centimetri e uno spessore di 2 centimetri e mezzo, ed è rivestita superficialmente da uno strato in vetro temperato, che le conferisce un aspetto premium e ne facilita la pulizia al termine di ogni utilizzo.

Presenta al lato una manopola tramite cui è possibile accenderla, spegnerla, fare la tara del recipiente e selezionare una delle quattro unità di misura disponibili (grammi, millilitri, once oppure libbre). Le misurazioni vengono mostrate attraverso uno schermo LED ad alta luminosità e l’alimentazione avviene per mezzo di tre batterie ministilo di tipo AAA sostituibili, mentre l’autonomia viene prolungata dallo spegnimento automatico dopo tre minuti di inattività.

Una delle caratteristiche di questa bilancia che potrebbero più piacere ai nostri lettori è la connettività Bluetooth 4.0 che permette di collegarla a smartphone e tablet con Android in versione 4 o successive oppure ad iPhone e iPad a partire da iOS 8.0 e controllarla tramite l’app Mi Home. Oltre a visualizzare le misurazioni e condividerle in un click, offre anche alcuni spunti consigliando ad esempio la quantità di acqua necessaria per preparare un buon caffè dopo averne misurato il peso dei chicchi.

Ha una precisione d 0,1-0,5 grammi e può misurare alimenti che vanno da un minimo di 1 grammo a un massimo di 3 chili. Questa bilancia, che pesa complessivamente quasi 350 grammi, costa 49,99 euro ma al momento si può comprare in sconto del 60% pagandola 19,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.