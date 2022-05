iPhone 14, almeno un modello è in ritardo per Covid

Anche se ora la Cina sta allentando restrizioni e blocchi per Covid, anche nell’importante area produttiva di Shanghai, il contraccolpo delle chiusure precedenti si sta facendo sentire con scarsità di componenti e vincoli di produzione in generale per l’elettronica di consumo, oltre che sulla tabella di marcia degli iPhone 14: secondo alcuni fornitori intervistati da Nikkei Asia almeno uno dei modelli della gamma sarebbe in ritardo di circa tre settimane rispetto alla tabella di marcia di Cupertino.

Fornitori e fabbriche stanno riprendendo la produzione, ma lentamente: ci vorranno ancora almeno uno o due mesi per tornare ai livelli di produzione precedenti le chiusure per Covid, così anche per Apple risulta molto difficile recuperare il tempo perduto nella fase di limitazioni e blocchi totali.

Per questa ragione la multinazionale di Cupertino e i suoi fornitori stanno lavorando a ritmi serrati per accelerare le operazioni. Se lo sviluppo del modello di iPhone 14 in ritardo per Covid non sarà completato per tempo, entro la fine di giugno o primi giorni di luglio, il rischio è che i volumi iniziali di produzione saranno bassi.

Al momento tutti i modelli sono nella fase Engineering Verification Test: tradizionalmente questa viene completata entro la fine di giugno, per passare poi alla fase di verifica e infine a quella di introduzione di un nuovo prodotto, siglata NPI. Qui i principali assemblatori di iPhone, quindi Foxconn e Pegatron, adattano e perfezionano la produzione in base agli ultimi progetti. Al termine, dopo un’altra serie di numerose verifiche, inizia la produzione industriale di serie vera e propria, solitamente verso la fine di agosto.

Per il momento alcuni fornitori ritengono che per Apple sia ancora possibile recuperare il tempo perso con i blocchi per Covid, ma si sta riducendo la finestra temporale per evitare ritardi e bassa disponibilità iniziale per il modello di iPhone 14 in ritardo.

Apple dipende molto, per alcuni troppo, dalla produzione in Cina: i problemi e le chiusure recenti hanno spinto Cupertino ad accelerare la diversificazione geografica delle fabbriche, soprattutto in India e Vietnam.

Per tutto quello che è emerso finora sui terminali della serie iPhone 14 in arrivo a settembre quest’anno rimandiamo a questo articolo di macitynet.