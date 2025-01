L’hub per iMac che sparisce nella base e rispetta il minimalismo Apple

Pubblicità

Dopo aver guardato l’hub Minisopuru viene da chiedersi: perché Apple non ha fatto l’iMac così? la risposta la conosciamo bene: c’entra come sempre quella profonda mentalità minimalista che porta l’azienda ad adottare scelte estetiche a volte discutibili in quanto seppur si massimizza la linearità estetica del prodotto, viene messo al secondo posto tutto il resto.

Nel caso specifico parliamo di accessibilità alle porte dell’iMac, che da tempo immemore si trovano sul retro dello schermo. Chi ne possiede uno sa bene quanto possono essere scomode, specie se si è soliti collegarvi e scollegarvi una o più periferiche al giorno.

La soluzione più semplice è lasciar collegato ad una di queste un hub che non solo offre un accesso frontale e diretto alle prese ma ne aggiunge di nuove, il che è molto importante specie a partire dagli iMac 2021 dove, al posto della solita serie sterminata di ingressi, troviamo soltanto due o quattro USB-C.

Soluzione 1: Minisopuru

Tra i migliori in commercio vi consigliamo il Minisopuru perché è esteticamente uno dei più “invisibili”. Si installa infatti al di sotto del piedistallo e, imitando perfettamente il design di Apple, solleva di pochi millimetri lo schermo posizionando al di sotto della base tutti gli ingressi che si possono desiderare.

Così, collegando il cavetto USB-C integrato ad una delle prese posteriori dell’iMac, potrete aggiungere al lato della base del piedistallo le seguenti porte:

due prese USB-A 2.0 a 480 Mbps (ottime per collegare mouse e tastiera con filo);

a 480 Mbps (ottime per collegare mouse e tastiera con filo); una USB-A 3.2 Gen 2 per trasferimento dati fino a 10 Gbps;

Gen 2 per trasferimento dati fino a 10 Gbps; una USB-C 3.2 Gen 2 per trasferimento dati fino a 10 Gbps;

Gen 2 per trasferimento dati fino a 10 Gbps; un lettore di schede SD con lettura e scrittura dati fino a 150 MB/s;

con lettura e scrittura dati fino a 150 MB/s; un lettore di schede microSD con le medesime specifiche.

A questi si aggiunge anche un lettore per dischi SSD M.2 2242/2260/2280 NVMe o SATA di capacità massima 2 TB a cui si può accedere attraverso lo sportellino inferiore.

Come dicevamo esteticamente non si nota perché è scavato e misurando 15 x 13,4 x 2,15 centimetri si fonde millimetricamente con la base del piedistallo dell’iMac, che va semplicemente alloggiato al suo interno.

Inoltre è costruito in alluminio e plastica, un materiale che anche tattilmente richiama quello usato da Apple, ottenendo quindi una uniformità ancora maggiore.

Soluzione 2: Satechi Slim Dock

In alternativa c’è il Satechi Slim Dock che offre lo stesso numero di porte e con le medesime specifiche, ma con alcune differenze.

Esteticamente infatti è diverso: sempre in stile Apple, ma col risultato finale che la base dell’iMac apparirà molto più allungata.

Occupa quindi una superficie maggiore ma si va ad appoggiare semplicemente sopra la base del piedistallo, perciò non rialza l’iMac.

Inoltre questo approccio rende l’accesso al vano SSD inferiore molto più semplice perché non bisognerà sollevare l’intero schermo ma il solo hub, perciò chi è abituato a sostituire spesso il disco SSD questa soluzione, anche se più ingombrante, è decisamente migliore.

Per finire il cavo USB-C per l’alimentazione non è incorporato, il che può essere un vantaggio (perché se si danneggia si può sostituire facilmente) oppure uno svantaggio (perché dovrete comprarne uno voi): dipende dal punto di vista.

Compatibilità

A proposito di dischi SSD M.2 NVMe/SATA, potete usare questi hub con gli SSD M.2 2242/2260/2280. Di seguito alcuni esempi:

Inoltre entrambi gli hub sono costruiti per abbracciare la base del piedistallo di tutti gli iMac con processore M1 e successivi, ovvero tutti quelli con il nuovo design introdotto nel 2021. Di conseguenza non si possono usare con gli iMac 2020 e precedenti.

Dove comprare

Il Minisopuru costa 109,89 € e lo potete comprare anche su Amazon.

Anche il Satechi Slim Dock si può comprare su Amazon e costa 101,99 €.

