Humane, l’azienda di AI pin sta già licenziando dipendenti

Humane è un’azienda creata da ex dipendenti Apple che si è fatta notare per AI Pin, un piccolo dispositivo indossabile con funzionalità AI che dovrebbe permettere di sostituire lo smartphone, consentendo all’utente di usare la voce al posto delle app, tutto sorretto dall’Intelligenza Artificiale, senza bisogno di app e display.

L’AI Pin non è ancora in vendita ma Humane ha già licenziato il 4% dei dipendenti. Lo riferisce il sito The Verge spiegando che l’azienda descrive la mossa come una misura di riduzione dei costi.

L’azienda è piccolissima e sono stati licenziati 10 dipendenti; a questi ultimi era stato anticipato che il budget di quest’anno sarebbe stato ridotto.

I tagli al personale arrivano a cinque anni di distanza dalla nascita della startup e poco dopo la presentazione del primo prodotto, un dispositivo da 699$, senza display, gestibile da una IA, svelato a novembre dello scorso anno, e che dovrebbe essere messo in vendita a partire da marzo di quest’anno.

Humane ha raccolto finanziamenti per oltre 200 milioni di dollari da importanti imprenditori della Silicon Valley, compreso Sam Altman (il CEO di OpenAI). I fondatori di Humane sono Bethany Bongiorno (ex software engineer che ha lavorato allo sviluppo di iOS e macOS e ha contribuito al lancio del primo iPad), e Imran Chaudhri (in Apple fino al 2017 come direttore del design del team human interface e titolare di diversi brevetti); altro ex Apple che lavora in Humane è Patrick Gates (in precedenza a Cupertino come senior director of engineering per iCloud, FaceTime e iMessage).

Bethany Bongiorno spiega che i tagli al personale sono “parte di un refresh più ampio” dell’azienda, che “evolve” verso “una nuova fase di sviluppo”; nel post su LinkedIn si riferisce che il CTO fondatore Patrick Gates diventerà consulente “per poter stare più tempo con la famiglia”. Bongiorno riferisce ancora della promozione di nuovi responsabili hardware, software e altri ancora nel contesto della riorganizzazione.

